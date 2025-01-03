狂數香港13個罰款陷阱！吐痰、講粗要罰錢　內地女：罰得傾家蕩產

來港旅遊或生活，如不知本地一些法例，恐易誤墮法網而被罰款。最近1名內地女子在小紅書發文分享，列出13項初次到香港時容易不小心違例及被罰款的事情，其中包括在港鐵上飲食、在公眾地方大罵粗言穢語、亂拋垃圾及隨地吐痰等，直言「一定要注意這些事情！一不小心就要被罰得傾家蕩產」。



有內地女子在小紅書發文分享，列出13項初次到香港時容易不小心違例及被罰款的事情。（《家族榮耀》劇照）

小紅書女列香港13個罰款「陷阱」

該名女子在小紅書以「救命，第一次去香港被罰得傾家蕩產」為題發文，提醒要到香港旅遊或留學的網民，注意13個容易一不小心就被罰款的舉動。關於公共交通工具方面，樓主提醒網民切勿在乘搭港鐵時飲食，也不要將腳放在座位上，或者在列車已開始關門時硬行衝入或離開車廂，否則都有可能被罰款2,000元；而在未獲港鐵公司同意下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，也最高可被罰款5,000元。另外，乘坐小巴期間，假如座位設有安全帶，則應佩戴好安全帶，否則最高可被罰款5,000元及入獄3個月。

在公眾地方的行為方面，樓主指出，在公共場所罵粗言穢語、亂拋垃圾及隨地吐痰、法定禁煙區或室內吸煙、沒有攜帶身份證明文件、在公共場所裸奔或喧嘩，也可能被罰款。除了之外，樓主稱香港亦禁止市民餵飼野生動物，以及在進出香港時攜帶過多現金，否則也會墮入法網。

按圖看樓主列出的13個可能被罰款的行為：

樓主指出，在公共場所罵粗言穢語、亂拋垃圾及隨地吐痰、法定禁煙區或室內吸煙、沒有攜帶身份證明文件、在公共場所裸奔或喧嘩，也可能被罰款。（小紅書圖片）

另外，乘坐小巴期間，假如座位設有安全帶，則應佩戴好安全帶，否則最高可被罰款5,000元及入獄3個月。（小紅書圖片）

關於公共交通工具方面，樓主提醒網民切勿在乘搭港鐵時飲食，也不要將腳放在座位上，或者在列車已開始關門時硬行衝入或離開車廂，否則都有可能被罰款2,000元。（小紅書圖片）

網民質疑樓主嘩眾取寵

帖文一出即引來大批網民留言，有人反斥樓主嘩眾取寵，「我今天在香港罵罵咧咧」、「這些就是營銷號搞出來嚇人的，光是公共場合罵人這一條，要是罰款的話，全香港一年的財政收入也有了」、「說真美，這也罰錢那也罰錢，反正我待了不到一星期，什麽都沒遇到，挺正常的，他們闖紅燈的也比比皆是」、「沒有那麽誇張」。不過，也有網民分享其他初次來港要注意的事項，甚至批評香港規矩太多，例如搭港鐵誤用了特惠票也罰款「刷地鐵卡刷錯優惠卡，罰1,000港幣！」、「這麽多規定，我還是不去了吧」。

據法列規定，凡任何人士經各出入境管制站抵港，並且管有總值高於12萬港元的貨幣或不記名可轉讓票據，需主動向海關書面申報；其他抵港人士或離港人士，如海關人員要求，亦需如實披露。跨境貨運則須以電子方式預先申報。

任何人士首次違反申報/披露規定，而從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子融資活動的罪行，以及其現金類物品並非被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產，可支付2,000港元，以解除其法律責任，而最高刑罰為50萬元及監禁2年。