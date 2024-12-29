港鐵大叔車廂吸煙！可罰款$XXXX　後續動作嘔心　網民憂他抓鐵柱

港鐵範圍內嚴禁吸煙，但最近有乘客在社交平台上傳1段影片，看到1名大叔在行駛中的港鐵列車內肆無忌憚地吸煙，完全無視身旁人，而車廂內的乘客也對其離譜行為視若無睹，沒有人出聲或上前阻止。



該名大叔吸煙後，用手𢱑臉又𢱑鼻，而他本身戴着口罩，但因吸煙而拉下，由於他坐在最靠近門口的位置，身旁就有鐵柱，故網民憂心出手抓鐵柱，「可能抹埋啲鼻涕落條柱」。另有人對車廂內無人出聲感失望，慨嘆「全部人都當無事發生嗰下好嘢」、「香港人真係好怕事，好多地方明明唔畀食煙，但係啲人寧願多一事不如少一事，由得班蛋散繼續食」。根據《香港鐵路附例》，在車站範圍內吸煙可被罰款5,000元



港鐵回覆查詢指，不清楚 影片的來源和拍攝時間，未能提供相關的詳情。然而，港鐵一直致力為乘客提供安全舒適的乘車環境，港鐵範圍內是嚴禁吸煙的，乘客如遇到相關情況，可聯絡港鐵職員，以便作出適切跟進。



社交平台流傳1段影片，看到1名大叔在行駛中的港鐵列車內肆無忌憚地吸煙。（影片截圖）

大叔左手拿着一根煙，放到口中大啖吸足7秒，大力吸吮到臉頰都凹陷，而且閉目側所極之享受。（影片截圖）

男子在車廂吸煙7秒

樓主在Threads上發文及上傳影片，顯示1名戴着鴨嘴帽、身穿便服及腳踢人字拖的大叔坐在車廂靠門位置，他原本是戴着口罩，相信為了吸煙而把口罩撞下，其左手拿着一根煙，放到口中大啖吸足7秒，大力吸吮到臉頰都凹陷，而且閉目側所極之享受。大叔左手抽出香煙後，輪到右手「出動」，先是在臉頰兩邊「搲」，然後不斷搲鼻孔，其後有旅客站到大叔旁邊的玻璃，影片至此結束。

車廂其他乘客全無反應

大叔吸煙期間，他身旁還坐着另一中年男子，但對方正低頭使用手機，對有人抽煙沒任何反應。不過，在中年男子旁邊的女乘客則起身並走到車門附近，而當時車廂不算太擠迫，但仍已滿座且有部份人站立，但眾人對吸煙行為視若無睹，全程無人制止。

大叔左手抽出香煙後，輪到右手「出動」，先是在臉頰兩邊「搲」，然後不斷搲鼻孔。（影片截圖）

大叔左手抽出香煙後，輪到右手「出動」，先是在臉頰兩邊「搲」，然後不斷搲鼻孔。（影片截圖）

大叔左手抽出香煙後，輪到右手「出動」，先是在臉頰兩邊「搲」，然後不斷搲鼻孔。（影片截圖）

大叔左手抽出香煙後，輪到右手「出動」，先是在臉頰兩邊「搲」，然後不斷搲鼻孔。（影片截圖）

網民斥缺德恐散播病菌

影片一出即引來大批網民討論，有人直斥吸煙男無品，「全球大多數國家的公共交通工具都禁煙了吧！」、「以前地鐵應該都已經唔可以食煙，而家餐廳都唔得，仲可以喺地鐵食得可以咁自在」。有人則憂心男子本身有戴口罩，但其手不斷搲面大搲鼻，恐他之後會抓住鐵柱，「佢可身本身都唔舒服，隻手咁樣𢱑，可能抹埋啲鼻涕落條柱」。

有網民則慨嘆竟然沒有任何乘客阻止吸煙或通知職員，「喺地鐵食煙都沒人捉？」、「地鐵吸煙罰款好重，應該要通知車長」。然而，部份網民就擔心涉事男子的精神狀態，「應該仲有吸其他」、「叫職員處理好過自己處理」。

港鐵範圍內吸煙可被罰款$5,000

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。