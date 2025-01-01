軍人想吃「姐妹丼」！強吻女友妹妹4秒　受辱向軍方投訴下場慘了

兵哥貪心想吃「姐妹丼」！台灣有年輕軍人在女友家借宿時竟對女友妹妹起歪念，趁女友不為意之時闖入她的妹妹睡房，強吻臉頰，隔日再以同樣方式性騷擾對方。妹妹事後向母親投訴揭發事件，並向憲兵指揮部報案。涉事軍人被捕依違反《性騷擾防治法》，判拘役50日，可易科罰金。



李男趁女友不為意闖入女友妹妹睡房強吻對方。（示意圖，非當事人／GettyImages）

軍人女友家借宿 強吻女友妹臉頰

綜合台媒報道，29歲李姓軍人在今年5月8日，到女友家借宿，趁女友不為意闖入女友的妹妹小倩（化名）睡房，拉住小倩左手，將她拉近身旁抱住她，小倩冷不防被李男強吻左臉頰約2秒。隔天中午12時，李男竟在女友睡房內再度對小倩下手，抱住女方再次強吻臉頰2秒。小倩被氣得向母親投訴李男惡行，並向憲兵指揮部臺南憲兵隊報告。

李男未能獲得女方原諒，被判拘役50日，如易科罰金。（GettyImages）

不獲原諒判拘役50日

李男被捕後坦承罪行。台南地院法官判刑時指，李男身為小倩姊姊的男友，利用小倩對他沒有戒心之便，不知尊重他人身體權益，強行抱住小倩親吻臉頰，造成女方受驚受辱，雖然李男認罪，且至今仍未能獲得女方原諒，但考量他無前科，最終依犯性騷擾防治法之性騷擾罪，判他拘役50日，如易科罰金，以新台幣1,000元（約240港元）折算1日。可上訴。