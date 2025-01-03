恐怖殺人燒屍！男子遭擄走殘殺焚屍塞冰櫃　貨車放紙錢+1物極詭異

台灣爆出恐怖殺人燒屍棄屍案，現場情況更非常詭異！新北市數個分局日前均接到報警，指1名住在基隆的趙姓男子被擄走殺害，警方最後在基隆信義區1輛小貨車上發現可疑冰櫃，趙男屍體就被塞進冰櫃內，而且屍體曾經遭焚燒，附近則放了1籃紙錢，副駕位置又放了1支道教令旗。



當地警方調查後現已拘捕42歲主疑犯，另有4人在逃，因案件仍在調查中而未有交代案情。消息指，死者疑因欠下賭債被擄走打死，再遭燒屍；而第一案發現場是基隆市1幢民宅單位，警方追捕主疑犯時曾一度開槍示警，對方逃到桃園後才落網。



台灣爆出殺人棄屍案，當地警方在1輛貨車車斗上找出冰箱，內藏男子屍體。（華視新網截圖）

多間分局接身份不明人士報案

台媒報道，新北市警方3個分局日前都接案，指1名住在基隆的趙姓男子被擄走殺害，但報案人沒透露身份。基隆地檢署指揮新北及基隆警方一起調查，至2024年12月30日凌晨，經翻閱許多閉路電視後，終在1輛停在基隆信義區的藍色小型貨車上找到趙男屍體，而貨車是租用車。

台灣爆出殺人棄屍案，當地警方在1輛貨車車斗上找到冰櫃，內藏男子屍體。（華視新網截圖）

警方在車上還發現1籃紙錢及道教令旗。（華視新網截圖）

警方在車上還發現1籃紙錢及道教令旗。（華視新網截圖）

焚屍塞冰櫃藏貨車 遺紙幣及道教令旗

該輛小貨車車身用帆布遮掩，車斗有橙色大膠箱，上面有黑色大膠袋，後面有個大冰櫃。現場消息指，趙男屍體被壓彎塞入冰櫃內，蜷縮在內部死狀悽慘，附近放了1籃紙錢。屍體被發現時已經燒焦，懷疑他被殺害後，兇手曾想放火焚燒屍體毀屍滅跡，因事敗才塞入冰櫃。另外，警方在貨車副駕位置發現1支道教令旗，現場情況詭異，警方採證後將屍體運走檢驗。

道教令旗放在貨車的副駕位置。（華視新網截圖）

警方調查後發現疑犯租用小貨車的過程。（華視新網截圖）

主疑犯落網 疑涉賭債糾紛

當地警方火速鎖定5名疑犯，發現他們在林口地區出沒，消息指，警員前去調查時遇到激烈反抗，一度要開槍警告並呼叫增援，但載有疑犯的車輛成功逃往桃園方向。

因案件仍在調查，警方未有交代案情。台媒報道，案件起因是債務糾紛，死者為7旬趙姓老翁，居無定所，親屬只有1名哥哥，但兄弟很少聯絡，他疑因拖欠賭債被擄走打死後，再帶到基隆焚燒棄屍，案件第一案發現場應為基隆市暖暖區1幢民宿。現時42歲吳姓主疑犯已落網，其餘4名犯人仍逃，警方正設法追捕。

（綜合）