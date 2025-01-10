馬路驚魂！大象化身路障扮交警用象鼻查車　女司機座駕被搖晃撞凹

馬來西亞發生一場馬路驚魂，造成恐慌的「主角」竟是一頭大象！有女司機拍到，當地有野生大象突然化身「路障」，在馬路上攔下整列私家車，4輛車排好隊，被彷如「交通警」的大象逐一檢查。只見全部車輛都不敢亂動，牠用象鼻探索後才慢慢放行，惟有女司機的座駕被大象撞到搖晃，事後發現右邊車門有2處被撞凹。



網民笑指大象如同交通警，又提醒如果在馬路上遇到大象，千萬不要亂動響咹，以免牠受到驚嚇而做出不可預測的行動。



女司機直擊大象化身路障，在馬路上攔下整列私家車。（「Ayda Azmie」TikTok影片截圖）

馬媒報道，事發於霹靂州宜力，網民艾達阿姿米當時駕車在公路上行駛，形容遇到「最可怕的路障」、「沒想到，今天給我路障的會是大象」。

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大象化身交警，遂一檢查私家車後才「放行」。（「Ayda Azmie」TikTok影片截圖）

大象變路障攔下一列車檢查

片段所見，女事主前方有3輛車，大象則化身「交通警」，走在第1輛車前方用象鼻「檢查」，第2輛車一度想扭軚駕走，但見大象郁動便立即停車，其後見到大象之後走到旁邊位置，前2輛車便火速駛走。大象再走到第3輛車面前，用鼻子探查，待大象走到車子旁邊，微揮象鼻「放行」，第3輛車便向前駛走。

大象走到女司機的車前作「檢查」。（「Ayda Azmie」TikTok影片截圖）

大象走到女司機車前作』檢查」，牠接近時碰撞到車身，車輛搖晃令影片畫面震動。（「Ayda Azmie」TikTok影片截圖）

女司機座駕被搖晃撞凹

之後大象走到拍片者，即女司機的座駕旁，頭部貼近車子，影片畫面有明顯震動，整輛車子也在搖，牠用鼻子貼近倒後鏡檢查，最終從則面離開。女事主事後檢查座駕，發現右邊車門玻璃後方的金屬部份，出現2個明顯的凹痕，相信是大象碰撞造成。不過，事件中大象未做出過激舉動，沒有人受傷。

相關公路不時有野生大象出沒，網民笑稱「牠實的在檢查了，像警員一樣」、「該如何告訴車上的孩子保持安靜？這太可怕了」。有人提醒，在馬路上遇到大象，任何多餘舉動都會被視作威脅或嚇到大象，千萬別急急「U-Turn」，車輛遇上大象不要動、不要響咹、不要開窗、保持安靜，以免大象受刺激而做出不可預測的舉動。

（綜合）