2歲仔夜不睡覺狂唱《APT.》！媽媽崩潰求救　引原唱ROSÉ留言致歉

韓國女團BLACKPINK成員之一ROSÉ夥拍美國歌手Bruno Mars於2024年推出合唱歌曲《APT》風靡全球，副歌旋律更令不少人「聽上癮」、「洗晒腦」，不由自主地跟着唱。較早前韓國有1名2歲男童在深夜不睡覺，卻手舞足蹈站在床上大唱《APT.》，令其媽媽不禁崩潰於社交平台發文求助，貼上影片表示：「ROSÉ女士和Bruno Mars先生，請拯救我的兒子，他從起床到睡覺前都沉迷於《APT.》。」



詎料影片貼文竟引來原唱者之一ROSÉ留意，她留言指「天啊，我很抱歉，媽媽」。ROSÉ本尊的留言令該名媽媽又驚又喜，並表示自己也是對方粉絲，「感謝您創作了連寶寶都無法抗拒的歌曲」。片段亦引來網民大讚男童可愛，「APT APT的副作用」、「他把『明天睡覺，今晚發瘋（歌詞中一句Sleep tomorrow, but tonight go crazy）』看得太化了」、「ROSÉ有了一個新生粉絲」。



韓國有1名2歲男童在深夜不睡覺，卻手舞足蹈站在床上大唱《APT.》，令其媽媽不禁崩潰於社交平台發文求助。（「closeto_u_」IG影片截圖）

2歲男童晚上不睡覺 床上高唱《APT.》

韓國有男童或許是被《APT.》一歌「洗腦」，於晚上不願入睡，卻站在床上大唱《APT.》，令其母崩潰於社交平台發文，貼上實況影片「訴苦」，卻意外引來原唱者之－ROSÉ留言致歉。該母親於Instagram帳號「closeto_u_」上傳相信是由家居鏡頭所錄片段，顯示2024年12月23日晚上近8時30分，當時她正躺在床上休息，其2歲兒子卻不睡覺，突然站起身來，然後手舞足蹈上下搖擺，再以萌萌奶音不斷高唱《APT.》中最為「洗腦」的副歌段落，最後更貌似想要把媽媽叫起身來。

韓國1名2歲男童晚上不睡覺，站在床上高唱《APT.》極「洗腦」副歌段落。（「closeto_u_」IG影片截圖）

唱歌同時，男童更是手舞足蹈，並上下搖擺。（「closeto_u_」IG影片截圖）

唱歌同時，男童更是手舞足蹈，並上下搖擺。（「closeto_u_」IG影片截圖）

男童最後更貌似想要把睡夢中的媽媽叫起身。（「closeto_u_」IG影片截圖）

母親崩潰求助：ROSÉ和Bruno Mars，請拯救我兒子

該母親於帖文內崩潰表示，「ROSÉ女士和Bruno Mars先生，請拯救我的兒子，他從起床到睡覺前都沉迷於《APT.》」。長約45秒影片惹來網民關注留言，大讚男童可愛，「《APT.》的副作用」、「我敢打賭他們（孩子父母）現在一定後悔播放那首歌」、「他把『明天睡覺，今晚發瘋（歌詞中Sleep tomorrow, but tonight go crazy）』看得太化了」、「ROSÉ有了個新生粉絲」、「《APT.》這首歌發行後的第一個星期，我就是這樣，睡夢中都在唱」，又笑稱「寶寶只想要蘋果汁（Apple juice）」。

母親對兒子不睡覺卻不斷「APT」感崩潰，上傳影片求助ROSÉ和Bruno Mars，笑稱「請拯救我兒」。（「closeto_u_」IG截圖）

《APT.》原唱者Rosé帖文留言致歉

不過最令該母親意外的是，帖文竟然引出《APT.》其中一位原唱者的道歉。ROSÉ於留言區驚訝表示，「天啊，我很抱歉，媽媽」。樓主不曾想過影片會被Rosé看見，遂興奮回覆對方，「Rosé，你能看到我的影片真是我的榮幸，感謝您創作了連寶寶都無法抗拒的歌曲」，並表示自己也是對方粉絲，承諾將會收藏影片，「等寶寶長大了，我一定會給他看這支影片」。

BLACKPINK成員ROSÉ 與美國歌手Bruno Mars合唱《APT.》

韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ，和美國歌手Bruno Mars於2024年推出合唱歌曲《APT》風靡全球。（《APT.》YouTube影片截圖）

（綜合）