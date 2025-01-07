煲劇救命！人妻追劇唔瞓　驚覺丈夫無鼻嚊聲叫不醒　及時送院保命

如行雷的打鼻鼾聲當然會令枕邊人感到困擾，但如果突然不再打鼻鼾，情況就更加凶險！台灣1名駐守深切治療部的護理師訴說曾遇個案，指1名人夫本身有高血壓和高血脂，後來「嫌那個嫌這個」，所以沒有繼續服藥。該男子平時的鼻鼾聲猶如「法拉利的引擎聲」，但某次入睡後，其妻子追劇期間突然發現丈夫打呼聲變細，甚至不再打呼，而且嘴唇開始發紫，於是大驚報警將他送院。男子終證實是出現急性心肌梗塞，醫療團隊立即為他進行手術，才能及時救回一命。



人夫平時打呼猶如「法拉利的引擎聲」，但當日聲量轉細，「接下來！就不打呼了！」，因而引起妻子注意。（示意圖/gettyimages）

冬天很多隱形殺手會出現

護理師林婷在其facebook專頁表示，時值冬天，很多隱形殺手就會出現，有高血壓、心臟病史或家族遺傳的人士一定要警覺，需要定期服藥、量血壓和覆診，但「人類總是重複同樣的錯誤」，其駐守的深切治療部1晚接收6名病患，都是心梗塞、腦梗塞或腦出血，家屬都會聲稱「平常都沒事，看他好好的」，但其實一發作就會出事。

人夫打呼聲有異 漸變無聲

林婷更指，有1名已婚男病人從事業務工作，有高血壓和高血脂，一直服用藥物，但後來「嫌那個嫌這個」，所以沒有再服藥。有天他睡覺時，妻子在床上繼續追劇，卻突然發現丈夫打呼聲有異，平時猶如「法拉利的引擎聲」，但當日聲量轉細，「接下來！就不打呼了！」。

人夫當時心跳和血壓爆表，最終證實是急性心肌梗塞。（facebook專頁「林婷一下吧 icu護理師」圖片）

證實急性心肌梗塞

人妻搖了丈夫兩下，見對方不但沒有反應，而且嘴唇發紫，於是立即報警。人夫被送到醫院後，醫療團隊為他進行檢查，包括抽血打針，當時心跳和血壓爆表，最終證實是急性心肌梗塞，於是進行連串緊急手術。猶幸2周後人夫慢慢恢復，已能從深切治療部轉到普通病房。

林婷指出事件屬於不幸中的大幸，應該要多謝妻子當時仍在追劇，如果一起睡着，妻子早上醒來才驚悉丈夫出事，屆時後果不堪設想，故她提醒病人定期量血壓，「不舒服就來醫院吧」。

（facebook專頁「林婷一下吧 icu護理師」）