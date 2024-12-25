女子懷第2胎不做產檢！8個月孕肚縮小　揭「過期流產」做手術保命

孕婦要適時做產檢確保自己及胎兒健康！內地有年輕母親懷上第2胎後，在孕期初時陰道有小量見紅，曾往醫院做保胎治療，但自以為有生產經驗而沒有再去做產檢。直至懷孕8個月，肚子還沒有變大，她察覺不妥才到醫院檢查，醫生判定為「過期流產」，並指由於死胎停留在子宮內太久，胚胎已出現鈣化，與子宮壁緊密黏連，須透過宮腔鏡手術清除，幸而孕婦手術順利後已康復。醫生希望她汲取教訓，如再懷孕，一定要定期進行產檢。



內地有孕婦懷身二胎時不做產檢，死胎滯留子宮內而不自知。（示意圖／GettyImages）

綜合內媒報道，中國浙江省立同德醫院婦科主任呂雯指，替病例30歲的小玲（化名）進行超音波檢查，發現她不僅沒有懷孕，反而出現宮腔病變，再進一步結合三維超聲、驗血和磁力共振詳細檢查，判定小玲的情況是「稽留流產」。

醫生呂雯指「稽留流產」又稱「過期流產」，即胚胎或胎兒死亡後留在宮腔內，沒有及時自然排出，可能有流產症狀或是毫無症狀，子宮不再增大反而縮小。

小玲屬於晚期「稽留流產」，胚胎組織已出現鈣化，與子宮壁黏連，進行宮腔鏡手術對宮腔的傷害會更小。（示意圖／GettyImages）

如到孕期中段，孕婦察覺腹部沒有增大，胎動消失，婦科檢查子宮頸未開，子宮較停經周數小，沒有胎兒心跳，超聲波檢查基本可確診。這情況可透過清宮手術處理，但小玲情況特殊，因她的死胎遺留時間太長，一般清宮術容易出現出血、感染、子宮穿孔和宮腔黏連等情況。小玲屬於晚期「稽留流產」，胚胎組織已出現鈣化，與子宮壁黏連，須透過宮腔鏡手術，取胚同時處理宮腔沾黏組織，對宮腔傷害會更小。

醫生呂雯替小玲進行了宮腔鏡手術，順利清除了妊娠物和宮腔沾黏組織。呂雯希望小玲汲取這次教訓，如再懷孕，一定要做定期產檢，確保自己及胎兒健康。