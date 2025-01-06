熏臘肉過年1原因變燒屋！消防搶救500斤肉全報廢　連房屋都坍塌

過年前熏臘肉是內地不少地方的傳統習俗，但謹記看緊火種，否則恐賠上豬肉連房子！農曆新年前內地接連發生熏臘肉失火事件，陝西有民眾在家熏肉時無人看火，結果釀成火災，直至鄰居發現時已變成大火。消防員趕至灌救，花1小時才將火撲熄，但500斤「搶救」出來的臘肉黑到變炭報廢，甚至是房子都已坍塌損毀，戶主損失慘重。



陝西安康有民眾在家熏臘肉但無人看火，最終釀成大火。（微博影片截圖）

陝西安康有民眾在家熏臘肉但無人看火，最終釀成大火，。（微博影片截圖）

在家熏臘肉無人看火出事

內媒報道，熏臘肉是許多地方的傳統習俗，以便迎接過年時享用，但熏臘肉一般使用明火兼要長時間熏製，長期開火本身就有安全隱憂，故必需小心謹慎。陝西安康有民眾在家中熏臘肉時因無人看火，結果引起火災，直至鄰居發現時現場已變成大火。

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消防指，最近屋內有500斤的臘肉全部報廢。（微博影片截圖）

消防指，最近屋內有500斤的臘肉全部報廢。（微博影片截圖）

500斤肉連房屋報廢

多名消防員到場拉喉灌救，火場不斷冒出濃煙，消防員要爬上瓦頂朝屋內射水，屋子內部燒到漆黑，不少臘肉被燒到像炭一樣。消防最終花1小時才將火撲熄，並「搶救」出臘肉，事件無造成傷亡。可惜屋內500斤準備好的肉全部報廢，而且幾間房子都倒坍塌損毀，屋內存放的糧食都全部燒成灰燼。

消防提醒，民眾熏臘肉應選擇在空曠的場地遠離易燃物、避免在陽台、樓道等狹窄空間熏肉、熏肉過程更應有專人看守，記切要「人走火滅」，以免一時失神釀成火災。

（綜合）