MOS Burger點餐機驚現「單件式馬桶」！網民喊點下去：看他怎出餐

MOS Burger難道擴展業務至售賣衛浴設備？日前台灣有民眾光顧連鎖漢堡店MOS Burger（摩斯漢堡），當準備從自助點餐機下單時，卻發現頁面離奇顯示出「單件式馬桶」，頁面更有貨品詳細資訊，疑惑不已遂分享照片，嘲諷「摩斯自助點餐機出現馬桶，難道要我點馬桶來吃？」。



奇特畫面瞬間掀起網民討論，有人起哄建議「點下去！」，「看他們怎麼出餐」、「你點到了 『隱藏版』馬桶漢堡」。不過有留言指事件是人為失誤所致，「看起來應該是維護人員處理完後忘記啟動系統，就讓顧客可以直接點到瀏覽器，這個應該要由餐廳人員，通報後端IT人員處理」、「就算你下單，也不會有任何點餐資料傳到他們POS機出餐」。



台灣有民眾光顧MOS Burger，發現其自助點餐機離奇顯示「單件式馬桶」。（FB「路上觀察學院」圖片）

MOS Burger自助點餐機驚見「單件式馬桶」

台灣有民眾在facebook群組「路上觀察學院」發帖，上傳照片並稱「笑死，摩斯自助點餐機出現馬桶，難道要我點馬桶來吃？」。從照片可見，樓主當時正站在MOS Burger的自助點餐機前，不過自助點餐機螢幕卻不是顯示可供點餐頁面，反而出現台灣品牌HCG（和成）公司網頁，版面更出現1個白色的「單件式馬桶」選項，頁面則有馬桶的詳細資訊，當中包括價錢、型號、以及尺寸等等，每個馬桶標價37,700新台幣（約9,030港元），建議售價則是20,735新台幣（約4,970港元），隨即惹來網民熱議。

網民建議：點下去，看他們怎麼出餐

有網民調侃樓主並建議「點下去」，「看他們怎麼出餐」、「你點到了 『隱藏版』馬桶漢堡」、「有沒有可能是用馬桶裝」、「這樣讓摩斯看到異業結盟的商機，用餐後可店取網購的物品」。有人則笑稱，「讓我想到幾年前紅極一時的便所餐廳」、「買摩斯送馬桶很划算」、「這是讓你用來覺得餐點難吃的時候，嘔吐用的」、「店家連你吃飽後的行程都照顧到了」。

網民估計真正原因涉人為失誤，「應該是維護人員處理完後忘記啟動系統，就讓顧客可以直接點到瀏覽器」。（示意圖／資料圖片）

頁面出錯疑涉人為失誤

惟有人好奇頁面出錯的真正原因，「到底為什麼會出現這個啦」、「駭客嗎？」。及後有留言認真給予解釋，「看起來應該是維護人員處理完後忘記啟動系統，就讓顧客可以直接點到瀏覽器，這個應該要由餐廳人員，通報後端IT人員處理」、「就算你下單，也不會有任何點餐資料傳到他們POS機出餐」、「點餐的App跑掉了，變成由chrome瀏覽器跑到別的內容去了」、「怎麼會有人覺得這頁面是點餐系統頁面？」。

（facebook「路上觀察學院」）