前度出軌懷孕厚顏求助！綠帽男心軟收留慘了　網民︰接盤俠的一生

出軌已經很過份，懷有別人的孩子就更加離譜，而她竟敢厚顏求助？台灣1名男子在網上表示，3年前偶然見到1名女子被男友拋棄，甚至一起直擊渣男出軌，他由憐生愛與她交往3年。詎料樓主某天下班回家，見到女友和男子主管「愛愛」，因而果斷地提出分手。半年後前女友懷孕，由於主管已婚不能負責任，近日前女友厚顏求助要求他收留，綠帽男一時心軟答應，結果前女友胞弟以為姊姊腹中骨肉是他經手，竟然上門大肆破壞，令他深感無奈。



許多網民笑言「接盤俠（意即便宜老豆）的一生」、「是最新八點檔劇嗎？」、「新請的編劇？」、「你是不是回收業？」。



樓主撞破時任女友與他主管的姦情，於是分手。（示意圖/gettyimages）

目擊女友與自己主管出軌

樓主日前投稿至facebook專頁「靠北女友my girl」，指出3年前上班時，見到附近有1名陌生女子坐在休息站大約3小時，放工時便詢問對方是否需要幫手，獲悉對方被男友拋棄，「很傻很天真」以為男友會回來接載她，樓主當時載同陌生女到其租住單位，翌日協助她到前男友住所搬運私人物件，當時看到其前男友已另結新歡。

樓主和該名女子隨後陷入熱戀，交往了3年。惟某天他下班回家，撞破女友和他主管的姦情，最後分手收場。

前女友懷有主管的小孩，但對方已婚無法承擔責任，厚顏要求樓主收留，樓主一時心軟答應，沒料到惹來更大麻煩。（示意圖/gettyimages）

前女友懷孕後厚顏求助

樓主指最近前女友厚顏向他求助，原來她懷有主管的小孩，但對方已婚無法承擔責任，她哀求樓主收留，聲稱母親下個月會將她接走。樓主一時心軟答應，但前女友胞弟誤以為樓主是經手人，「我（樓主）家就被你（前女友）弟砸了…真是冤枉到不知道該說什麼」。

大量網民在帖文留言指樓主是「綠光俠」，又問他「你是資源回收業者？」，不少人對其遭遇並不同情，「才第一晚就跟你回家的女人，你期待她會多忠貞」、「有孕的女孩千萬不要亂收呀！她沒跟家人講清楚，自己會遭殃的。不要心軟收留啊！」。

（facebook專頁「靠北女友my girl」）