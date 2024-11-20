新婚2年妻子出軌　發情慾訊息︰做完好舒服　綠帽老闆怒告姦夫

婚外情不一定要捉姦在床才能揭破，情慾對話一樣成為證據。台北1名生物技術貿易公司老闆新婚2年，驚悉妻子出軌，和姦夫發生關係，大量露骨對話顯示他們外遇，包括「做完愛好舒服」，老闆事後怒告姦夫，索償100萬新台幣（約25.5萬港元），法官經審理後，裁定姦夫賠償30萬新台幣（約7.6萬港元）。



綠帽老闆指出，新婚妻和1名平面攝影師發展婚外情。（示意圖/gettyimages）

案件在士林地院審理，綠帽老闆指出和妻子結婚2年，妻子就和1名平面攝影師發展婚外情，他們拍攝親密合照，並有證據顯示他們在車上熱吻，甚至今年5月發生關係，認為姦夫破壞其家庭，向對方索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

綠帽老闆更指他們傳送親密訊息互稱「寶貝」，妻子亦說「做完愛好舒服」、「好爽」、「緊緊包住」。姦夫亦表示「很滿足、很幸福」、「你嘴巴軟軟的」等。姦夫更向妻子寄出明信片，示愛稱「想到你在義大利的時候，就覺得我一刻都不想和妳分隔兩地…只好好的愛你。我愛你」。

綠帽老闆索償100萬新台幣（約25.5萬港元），法官判處被告賠償30萬新台幣（約7.6萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱伴侶在民法上沒有守貞義務，即使有，應該低於憲法上的性自主權，所以他和人妻有性行為，人夫也不能向索求償，加上他們婚姻早就破裂，並非由他破壞。

法官翻閱相關證據，認為姦夫侵害配偶權，考慮到人夫年收入200萬新台幣（51萬港元），被告從事平面拍攝工作，月薪由3萬至4萬新台幣（7,700至1萬港元），判處被告賠償30萬新台幣（約7.6萬港元），案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）