人妻出軌同事激戰5小時！綠帽夫1招捉姦︰想起淚如雨下　判決出爐

「也許相愛很難，就難在其實雙方各有各寄望，怎麼辦？」，台中1名人妻和男同事朝夕相處，最終發生關係，綠帽夫驚悉他們齊到汽車旅館大約5小時，於是質問妻子，最終她承認這段不倫戀，直言和同事「交往、互相喜歡」。綠帽夫事後申請離婚，並向前妻及姦夫索償100萬新台幣（約25萬港元），直言「每當憶起（前妻出軌一事）便淚如雨下」，法官判處被告需合共賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



周姓人妻和江姓男同事前往汽車旅館性交，人夫事後發現這段婚外情。（示意圖/gettyimages）

透過手機程式定位妻子行蹤

根據判決書，周姓人妻和丈夫結婚6年多，育有1名女兒，周女卻和江姓男同事發生感情，去年6月他們更前往汽車旅館性交。人夫事後透過手機程式定位妻子的手機，發現她在汽車旅館內逗留逾5小時，懷疑對方出軌，於是提出質問。詎料妻子當場承認另有情夫，甚至表示「已開始交往，我們互相喜歡」。

人夫事後申請離婚，繼而控告周女和江男侵害配偶權，索償100萬新台幣（約25萬港元）。

法官判處周女和江男合共賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

出軌男女無悔意或歉意

案件在台中地院審理，原告表示即使發現這段婚外情，前妻和江男的態度仍然非常強硬，絲毫感受不到任何悔意或歉意，直言「每當憶起便淚如雨下」。原告又擔心女兒如何能在缺少母親的家庭中健全成長，事件令他不知如何面對女兒，導致夜不能寐。

法官認為，2名被告共赴汽車旅館長達5小時，超出普通朋友正常互動交往範圍，明顯破壞婚姻，2名被告侵害男方配偶權法益，導致對方精神痛苦，考慮到雙方收入等因素，判處他們合共賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）