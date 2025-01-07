百萬網紅偷拍愛愛餘波未了！被控10分鐘2度指侵女員工　判刑出爐

台灣發生網紅性侵女員工的風化案！經營網誌「多多看電影」、擁有百萬粉絲的知名影評人余尚泓去年被指劈腿多名女子，甚至將自己經營的桌遊店當作炮房，在店內和女客人及粉絲發生關係，其間涉嫌利用店內閉路電視偷拍性愛過程，有受害女子驚揭有異，事件因而曝光。



偷拍性愛過程的事件餘波未了，余尚泓再被控在店內向女員工伸出狼爪，無視對方求饒，說明自己已有男朋友，仍在10分鐘內2度對她指侵。法官審理案件後，裁定余尚泓強制性交罪名成立，對他判處3年10個月徒刑，全案可上訴。



知名影評人余尚泓被指偷拍自己在店內和女客人及粉絲發生關係，如今被控指侵女員工，法官判罪名成立。（網上圖片）

透過交友程式認識 3年後聘請上班

判決書指出，余尚泓於2017年8月透過交友程式「weTouch」認識受害人，雙方一直保持聯絡，而且約會數次，長達4個月。雙方認識約3年，到了2020年8月，余男決定僱用受害人到其桌遊店上班，主要負責製作甜品。

受害人10分鐘內遭到余尚泓2次指侵。（示意圖/gettyimages）

10分鐘內2度指侵 受害人嚇到全身僵硬

案發於2020年9月25日深夜，店舖即將打烊，同事陸續離開，剩下受害人單獨在廚房製作甜品，余男見狀向她伸出狼爪，受害人嚇到立即逃離廚房，但余男緊隨其後。2人兜了一圈後返回廚房，受害人大叫「我在忙」、「我有男友」、「不要這樣」、「不要碰我」等，而且嘗試用手抵擋，但余男仍然沒有理會對方意願，施以強吻擁抱，最終指侵得逞。

受害人當時嚇到全身僵硬不敢動彈，余男僅說了1句「好啦，對不起」，就自行離開廚房。余男約10分鐘後再返回廚房，再次沒有理會受害人的反抗，再次強行指侵得逞，女受害人事後離開店舖報警求助。

受害人被指侵時，嚇到全身僵硬不敢動彈。（示意圖/gettyimages）

辯方懷疑案件和被告最近負面新聞有關

案件在台北地院審理，余男辯稱他和該名員工本來就有親密關係，加上事隔多年已經不記得當晚事件，但其店舖位於住宅區，不但沒有鐵門，而且安裝落地玻璃，店外途人可以見到廚房。余男又指其店營業時間很晚，不時有客人玩到凌晨時份，如果該名員工的確受到侵犯而求救，其他人理應聽到聲響，加上雙方只是商業合作關係，該名員工沒有固定上班時間和薪酬，自己沒有可能冒住風險將她性侵。

余男的律師則稱，原告陳述矛盾，供稱當時她只是撇頭或夾緊雙腿，沒有積極拒絕，所以余男無從得知對方意願，懷疑原告對過往合作過程感到不悅，隨後見到余男其他負面新聞，所以提告報復。

法官裁定強制性交罪名成立，被告入獄3年10個月。（示意圖/gettyimages）

室友指受害人說到傷心處還笑着流眼淚

惟原告人的室友出庭作證，指受害人半夜哭訴被老闆性侵，「講到傷心處還笑着流眼淚」，令她感到驚嚇，相信受害人很想表現出「這一切都沒什麼」的情緒，表現心灰意冷。代表律師亦展示受害人和朋友案發後訊息，顯示受害人為事件感到憤怒，認為自己廉價，甚至檢討自己是否給錯暗示。

法官檢視相關證據，認為雙方互動期間沒有親密關係，認為被告利用職務之便，沒有理會雙方友誼，滿足一己性慾，侵害受害人的性自主決定權，令到其身心重創，裁定強制性交罪名成立，判處有期徒刑3年10個月，全案仍可上訴。

余尚泓曾就偷拍事件作出回應，表示曾和其中1人在店內發生關係，但沒有偷拍，事後將手機和硬碟交由警方調查。（示意圖/gettyimages）

余尚泓曾回應︰沒有偷拍性愛過程

據了解，余尚泓自大學開始就經營網誌，努力接近10年後終於闖出名堂，但被爆出獵艷風波後，透過律師要求部份受害人簽下協議書封口，但有受害人決定提告。

余尚泓曾回應事件，表示曾和其中1人在店內發生關係，但沒有偷拍，事後將手機和硬碟交由警方調查，強調沒有委託律師要求任何人簽下協議書，只有1名曾交往的女子和他在店內有親密舉動，所以對方透過律師，要求他不得洩漏店內閉路電視片段，要求他簽署協議書，他當時配合簽署。

（綜合）