「色淫師」TG群組3淫男！出錢騙小學女童性侵拍片分享　下場曝光

台灣發生3名成年男子性侵未滿12歲女童的駭人風化案！苗栗縣1名經營工程行兼擔任義務消防員（簡稱「義消」）的陳姓男子，與另外2名男子均是名為「色淫師」的Telegram群組成員，當中包括陳姓工程師及鄭姓業務員，3人經常交流兒童或未成年少女相片和影片等。陳姓義消其後經交友app認識了1名未滿12歲女童，並介紹予另外2男，3男先後以金錢利誘女童拍淫照淫片，其後更對她性侵拍片，且透過群組交流分享。



女童母親發現事件後立即報警，而且堅決拒絕與淫狼和解，苗栗地院早前依兒童及少年性剝削條例等罪將3男定罪，全部被判入獄。



台灣陳姓義消在交友app結識了1名未滿12歲的女童，以金錢利誘她拍攝淫照及淫片，並將她介紹予另外2名TG群組「色淫師」成員，3男均有對女童做出性侵行為。（示意圖/Pixabay）

交友app識小學女童 金錢利誘拍淫片

綜合台媒報道，涉案姓陳男子是苗栗1間工程公司老闆及義務消防員，他是Telegram群組「色淫師」成員，該群組不時有人分享兒童或少女色情影片。陳男透過交友app結識了1名未滿12歲、仍就讀小學的女童，以金錢利誘她拍攝淫照及淫片，其後將女童介紹予另外2名群組成員，他們分別是自稱攝影師和攝影助理男子，實質是陳姓電子工程師及任職食品業務員的鄭姓男子，3男均以金錢向女童提出不同要求。

2024年6月19日中午，陳姓工程師和鄭男載女童到苗粟縣西湖鄉圖書館馬路邊樹蔭下，在車內撫摸女童身體私密部位，又要求女童口交。過程中2人用手機拍下女童裸露及性交的照片和影片，其後分享予陳姓義消觀看。

以試鏡為由要求女童露臉拍私密部位

陳姓工程師事後再向女童傳短訊，要求對方自拍裸露照片，稱「如果要拍3500（意指報酬金額3,500新台幣，約840港元）的，希望可以放大膽一點比較好喔」，其後傳送多則露骨訊息，要求女童拍照時露出臉容及拍攝私密部位。女童認為3名男子會再給她錢，遂按照要求拍照並傳送給對方，以求更多拍攝機會。

鄭男也在同月22日前往女童的住所，以試鏡為由要求女童拍攝露體照，還與女童性交拍片，然後傳給另外2男子。

陳姓義消指示同黨，讓女童換上校服拍攝不同主題的色情影片。（示意圖/GettyImages）

要求女童穿校服拍片

同月25日，陳姓義消再指示陳姓工程師，要求他讓女童換上校服拍攝不同主題的色情影片。其後女童帶同2名妹妹出現，而鄭男其後載着陳姓工程師，連同女童及其2名妹妹，一同到苗栗縣後龍鎮的汽車旅館內拍攝，鄭男讓女童的2名妹妹在房間內玩手機遊戲，而陳姓工程師則在房間性侵女童拍片，並傳給陳男觀看。

女童的母親其後得知女兒被性侵，憤怒報警並拒絕和解，且要求法法官將3名淫魔重判。而3男被捕後亦坦承罪行。

法官指3名被告犯案行為屬實，嚴重危害案中女童身心健全成長，並使其陷於性影像遭流傳散播的風險。（示意圖/gettyimages）

3名被告全部罪成

案件經當地法院審理後，法官指3名被告犯案行為屬實，嚴重危害案中女童身心健全成長，並使其陷於性影像遭流傳散播的風險。陳姓義消有妨害性自主前科，陳姓工程師則有違反兒童及少年性剝削防制條例前科，法官認為2人皆未改過，明知女童判斷能力及性自主能力均未臻成熟，卻因個人特殊癖好，利用女童欠缺權利意識又急欲賺錢購物心態，先後拍攝性影像，甚至與未成年的女童發生性行為。2人雖坦承罪行，但因一直在押，以及女童母親拒絕調解，故並未和受害人達成和解。

法官考慮陳男經營工程公司，平常擔任義務消防員，家中祖父、父母皆罹癌，妻子也即將分娩，本身亦患有抑鬱症及睡眠障礙的狀況，判他媒介使兒童被拍攝性影像罪、教唆對於未滿14歲之女子為性交罪罪成，分別判處3年8月及4年徒刑。

2名被告另涉多宗案仍在調查中

至於身為電子工程師的陳男，法官考慮他家有已退休並罹患心臟病的父親等狀況，判他加重強制性交等5罪罪成，各處1年6個月到4年2個月有期徒刑不等。以上2名被告均另涉及多案，目前仍在調查中，需待案情全部確定後，再合併決定刑期。

而鄭男則被判對於未滿14歲之女子為性交罪、交付兒童性影像罪、幫助對於未滿14歲之女子為性交罪罪成，合併判處4年8月有期徒刑，可上訴。

（綜合）