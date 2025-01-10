台警官被指當親女泄慾工具！7年性侵348次 再被揭涉性騷擾女下屬
撰文：喬納森
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台灣發生警官涉嫌性侵女兒案！北市有1名警隊中階警官遭大學生女兒向婦幼隊投訴，長期遭父親酒後騷擾及性侵，8年間性侵達348次；警官依《刑法》及《兒少法》對未滿14歲之男女為性交、利用權勢性交罪等多罪被起訴。案件發生後，警官另捲入涉工作期間性騷擾女下屬醜聞。
女兒投訴長期遭父親酒後騷擾及性侵
綜合台灣媒體報道，被告鄭姓男子為捷運警隊某分隊代理分隊長，2024年4月，鄭男的大學生女兒向台北市警局婦幼隊報案，指長期遭父親酒後騷擾及性侵。偵查發現，鄭男在2010年至2017年的7年間，對女兒性侵達348次，部份發生在女兒未滿14歲時。
涉案警父被捕後已被停職
士林地檢署依《刑法》、《兒少法》，以對未滿14歲之男女為性交罪、對14歲以上未滿16歲之男女為性交罪、利用權勢性交罪等起訴鄭男，准以新台幣10萬元（約2.4萬港元）保釋。其後，鄭男申請退休，但警局以他有案在身，拒絕其退休申請，且將涉案人調離至非主管職務及停職。
再被揭涉性騷擾女下屬
而同年7月，鄭男被媒體大爆牽涉性騷擾女下屬醜聞，對新來的女警「特別照顧」，會單獨約到辦公室深談，還傳訊性騷擾訊息「我已經半年沒碰我太太，都分房睡」、「如果你分手，我要排第一順位，而且後面沒有第二或第三順位」。
不過報道稱，鄭男疑有靠山，受害人向主管檢舉遭性騷擾，並呈上職務報告及對話等證據，卻因有「有力人士」介入，性騷擾投訴不了了之，最終受害人更被調職。