台警官被指當親女泄慾工具！7年性侵348次　再被揭涉性騷擾女下屬

台灣發生警官涉嫌性侵女兒案！北市有1名警隊中階警官遭大學生女兒向婦幼隊投訴，長期遭父親酒後騷擾及性侵，8年間性侵達348次；警官依《刑法》及《兒少法》對未滿14歲之男女為性交、利用權勢性交罪等多罪被起訴。案件發生後，警官另捲入涉工作期間性騷擾女下屬醜聞。



鄭男被女兒指控在7年間性侵348次，現被捕起訴多罪。（示意圖，非當事人／GettyImages）

女兒投訴長期遭父親酒後騷擾及性侵

綜合台灣媒體報道，被告鄭姓男子為捷運警隊某分隊代理分隊長，2024年4月，鄭男的大學生女兒向台北市警局婦幼隊報案，指長期遭父親酒後騷擾及性侵。偵查發現，鄭男在2010年至2017年的7年間，對女兒性侵達348次，部份發生在女兒未滿14歲時。

涉案警父被捕後已被停職

士林地檢署依《刑法》、《兒少法》，以對未滿14歲之男女為性交罪、對14歲以上未滿16歲之男女為性交罪、利用權勢性交罪等起訴鄭男，准以新台幣10萬元（約2.4萬港元）保釋。其後，鄭男申請退休，但警局以他有案在身，拒絕其退休申請，且將涉案人調離至非主管職務及停職。

鄭男被揭涉性騷擾女下屬，但事件最後不了了之。（示意圖，非當事人／GettyImages）

再被揭涉性騷擾女下屬

而同年7月，鄭男被媒體大爆牽涉性騷擾女下屬醜聞，對新來的女警「特別照顧」，會單獨約到辦公室深談，還傳訊性騷擾訊息「我已經半年沒碰我太太，都分房睡」、「如果你分手，我要排第一順位，而且後面沒有第二或第三順位」。

不過報道稱，鄭男疑有靠山，受害人向主管檢舉遭性騷擾，並呈上職務報告及對話等證據，卻因有「有力人士」介入，性騷擾投訴不了了之，最終受害人更被調職。