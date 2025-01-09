鯁死｜擁670萬粉絲美國網紅吃飯噎死　釀一屍兩命　家人目擊悲痛

進食時被噎死的意外時有發生，不管大人或小孩均需留意。美國1名在社交平台擁有超過670萬粉絲的女網紅，日前與家人用餐時，疑被食物噎住，送院搶救無效身亡。她的家人親眼目睹她被噎死，悲痛萬分，而粉絲們對其突然離世亦甚是錯愕。據知，該女網紅於去年7月宣布懷上第3胎，而是次意外造成一屍兩命。



美國27歲女網紅阿科斯塔（Carol Acosta）日前與家人用餐時，疑被食物噎死。（killadamente / IG）

綜合外媒報道，美國27歲女網紅阿科斯塔（Carol Acosta）在Instagram上的帳號「Killadamente」有逾673萬粉絲，是名氣不少的網紅。

釀一屍兩命慘劇

事發於1月3日，阿科斯塔與家人在紐約某餐廳吃晚飯，其間發生悲劇。阿科斯塔疑被食物噎住，突然開始窒息呼吸困難，雖已即時送院搶救，但最終不幸離世。當時她已懷有第3胎，故事件造成一屍兩命，且她的突然離世亦留下了2個年幼女兒。雖然阿科斯塔家人尚未收到驗屍報告，但他們認為阿科斯塔很可能是因為被食物噎到，引起心臟驟停等原因才暴斃。

雖然未收到驗屍報告，但阿科斯塔家人認為阿科斯塔可能是因為被食物噎到，引起心臟驟停等原因才暴斃。（示意圖，GettyImages）

阿科斯塔妹妹卡蒂安（Khatyan）在其社交平台上傳姊姊倆合照，宣布阿科斯塔的死訊並致以沉痛悼念，同時她又感謝阿科斯塔的粉絲們在其生前一直給予支持及鼓勵。粉絲們得知阿科斯塔突然離世都感到婉惜，除留言緬懷她，又感謝她過往在網上分享內容勉勵他人減少容貌焦慮。

阿科斯塔因為積極正向的人生態度及反對身體刻板印象的激勵內容而聞名，在Instagram上的帳號「Killadamente」有逾673萬粉絲。（killadamente / IG）

阿科斯塔曾公開表示，小時候因體重問題被霸凌。（killadamente / IG）

曾因體重被霸凌

據報，阿科斯塔出生於加勒比海島國多明尼加，12歲那年移居美國。她曾公開表示，小時候因體重問題被霸凌，但因為積極正向的人生態度及反對身體刻板印象的激勵內容而聞名，不時在Instagram分享此類鼓勵訊息。阿科斯塔除了在社交平台取得成功，亦曾於2017年發行1首名為「Me Amo y No Me Importa」（意為「我愛我自己，我不在乎」）歌曲。

（綜合）