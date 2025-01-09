鯁死｜擁670萬粉絲美國網紅吃飯噎死 釀一屍兩命 家人目擊悲痛
撰文：夏洛特
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進食時被噎死的意外時有發生，不管大人或小孩均需留意。美國1名在社交平台擁有超過670萬粉絲的女網紅，日前與家人用餐時，疑被食物噎住，送院搶救無效身亡。她的家人親眼目睹她被噎死，悲痛萬分，而粉絲們對其突然離世亦甚是錯愕。據知，該女網紅於去年7月宣布懷上第3胎，而是次意外造成一屍兩命。
綜合外媒報道，美國27歲女網紅阿科斯塔（Carol Acosta）在Instagram上的帳號「Killadamente」有逾673萬粉絲，是名氣不少的網紅。
釀一屍兩命慘劇
事發於1月3日，阿科斯塔與家人在紐約某餐廳吃晚飯，其間發生悲劇。阿科斯塔疑被食物噎住，突然開始窒息呼吸困難，雖已即時送院搶救，但最終不幸離世。當時她已懷有第3胎，故事件造成一屍兩命，且她的突然離世亦留下了2個年幼女兒。雖然阿科斯塔家人尚未收到驗屍報告，但他們認為阿科斯塔很可能是因為被食物噎到，引起心臟驟停等原因才暴斃。
阿科斯塔妹妹卡蒂安（Khatyan）在其社交平台上傳姊姊倆合照，宣布阿科斯塔的死訊並致以沉痛悼念，同時她又感謝阿科斯塔的粉絲們在其生前一直給予支持及鼓勵。粉絲們得知阿科斯塔突然離世都感到婉惜，除留言緬懷她，又感謝她過往在網上分享內容勉勵他人減少容貌焦慮。
曾因體重被霸凌
據報，阿科斯塔出生於加勒比海島國多明尼加，12歲那年移居美國。她曾公開表示，小時候因體重問題被霸凌，但因為積極正向的人生態度及反對身體刻板印象的激勵內容而聞名，不時在Instagram分享此類鼓勵訊息。阿科斯塔除了在社交平台取得成功，亦曾於2017年發行1首名為「Me Amo y No Me Importa」（意為「我愛我自己，我不在乎」）歌曲。
（綜合）