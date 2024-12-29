21歲男網紅玩威士忌挑戰！為$X萬灌整瓶烈酒死亡　祖母爆悲慘身世

自己理性飲酒，卻花錢要人灌酒？泰國1名21歲男網紅日前參加派對，在場人士開出3萬泰銖（約7,000港元）的報酬要他參加「威士忌挑戰」，他一口氣灌下整瓶350毫升的威士忌，喝完後當場嘔吐，昏迷送院後證實不治。網上流傳片段中，現場人士見到網紅灌到嘔吐後還在發笑，眾人反應引發網怒。



警方正查問派對組織者，但他否認有威脅死者喝酒，而當地傳媒訪問了死者的80歲祖母，爆出更多令人心碎的內情。



網上流傳片段，拍到網紅Bank Leicester參加威士忌挑戰，一口氣灌下350毫升威士忌以賺取3萬泰銖。（影片截圖）

網上流傳片段，拍到網紅Bank Leicester參加威士忌挑戰，一口氣灌下350毫升威士忌以賺取3萬泰銖。（影片截圖）

泰國傳媒報道，21歲本名Thanakarn Kanthee的泰國網紅「Bank Leicester」日前受聘參加「威士忌挑戰」，只要他一口氣灌下整瓶350毫升的威士忌就能得到3萬泰銖的報酬，結果他喝完後嘔吐昏迷，需緊急送院搶救，惟至12月26日凌晨近4時宣告不治。

Bank Leicester送院搶救後不治，院方未確認他是否死於酒精中毒。（fb「เพจขุขันธ์ทูเดย์ 」圖片）

為3萬泰銖灌下350毫升威士忌

Bank Leicester原本賣花環維生，會即場表演說唱吸引買家，他因上當地節目而走紅，網民為他落力養祖母的孝心所感動，不少人會付費請他參加千奇百趣挑戰，例如喝酒賺錢。有網民翻出影片，發現不少人聘請他去戲弄，例如吞芥末、要他喝潤滑劑等，而他為了賺錢養家，只好硬着頭皮照辦。

參加農產店開店派對出事

日前Bank Leicester應邀到尖竹汶府他邁縣出席一家農產店的開店派對，被要求灌掉1瓶350毫升的威士忌，在場人士拍下過程，只見他喝到神色有異當場嘔吐。社交平台流傳圖片，顯示現場人士見到Bank Leicester神情有異時還在大笑，結果他送院搶救後死亡，醫院未確認他是否死於酒精中毒，仍待血液化驗。

Bank Leicester飲酒死亡後，許多網民批評這些玩命挑戰無聊，是「垃圾內容」，呼籲停辦這些挑戰。當地社運人士表示，如果其家人想追究活動主辦人責任可提供協助。

Bank Leicester原本賣花環養家，上當地節目後走紅。（fb「แบงค์ เลสเตอร์' 」圖片）

貧民窟長大 7歲賣花環養家

事件更掀出Bank Leicester的悲慘身世，其父母在他只有2個月大時離婚，他由住在曼谷貧民窟的祖母養大，7歲開始在跳蚤市場賣花環養家。80歲祖母接受當地傳媒訪問，指孫子出去賺錢為她買房子，給她和兒子住，一直盡心盡力照顧她。而孫子平日會打理家中一切，是家中經濟支柱，「我不知道如何繼續下去」。祖母含淚表示，孫子出事前已連續離家3、4天，要外出工作賺6萬泰銖交房貸，又說回來後會繼續賣花環。

祖母稱孫仔屬輕度智障

祖母透露，孫子小時候有發育遲緩問題，醫生診斷他屬輕度智障，她不懂使用手機，不知道孫子以這種危險方式賺錢，更不知孫子在外面被欺負，如果知情，她絕不讓孫子參加這些挑戰。Bank Leicester生前曾在社交平台發帖，表示自己甘願受欺負和侮辱，只為從富人那裏得到一點錢養家餬口。

派對組織者（中）否認花錢迫受害人喝酒。（網上圖片）

派對組織者否認花錢迫飲酒

泰國警方正調查案件，括查問派對組織者、當地賽車內容創作者Ekachart，他指當天是生日及家人開店派對，Bank Leicester獨自來參加派對，他沒花錢要求對方喝酒。他又指Bank Leicester喝了很多，不少人阻止都無用，灌下整瓶威士忌前已在嘔吐。後來，他的同事發現Bank Leicester身體不適，連指甲都發藍，已即時將他送院，而其的同事也否認有花錢迫Bank Leicester喝酒，但承認可能曾有人給錢。

（綜合）