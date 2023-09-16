嘔！芝士牛肉漢堡驚現大戒指　食客大呻險鯁死　網民︰擺明求婚！

食物衛生是經營食肆最基本以及最重要的一環，稍為污糟，都有機會危害他人健康。有食客在網上大呻，日前經外賣平台幫襯一間主打漢堡的餐廳，食到一半時竟發現芝士牛肉漢堡暗藏一枚極大戒指，形容「差啲鯁死呀」。事主翌日前往涉事食肆當面投訴，雖然外賣平台願意退錢，但他已經拍照存證，繼而向食環署投訴，提醒「各位進食時請小心」。網民紛紛笑言「擺明同你求婚啦 」、「係咪想同你表白」、「真係手打牛肉，唔係機攪」。



樓主購買芝士牛肉漢堡，但食到一半時見到漢堡內有一枚極大戒指。（facebook群組「中伏飲食報料區」）

樓主在facebook群組「中伏飲食報料區」圖文並茂表示，早前經外賣平台向一間專門售賣漢堡的食肆，購買芝士牛肉漢堡。他食到一半時發現情況有異，仔細一看竟見到漢堡內藏有一枚極大戒指，形容自己「差啲鯁死呀」，不滿有人「帶晒粗獷戒指搓個漢堡扒」，認為情況嘔心和極不衛生。

除了向外賣平台反映之外，樓主翌日更到涉事食肆當面投訴。雖然外賣平台願意退款，食肆負責人亦經電郵道歉，但樓主照向食環署呈報事件，呼籲大家如果光顧涉事食肆或其他食店時，「進食時請小心」。

樓主形容自己「差啲鯁死呀」，不滿有人「帶晒粗獷戒指搓個漢堡扒」，認為情況嘔心和極不衛生。（facebook群組「中伏飲食報料區」）

帖文引來多名網民討論，紛紛留言指「擺明同你求婚啦，無啲浪漫 」、「係咪想同你表白」、「包含咗愛」、「真係手打牛肉，唔係機攪」、「真係牙都崩」。

（facebook群組「中伏飲食報料區」）