旺角Tesla司機指罵七人車！擋路阻交通　南亞鐵騎士咁勸架獲激讚

司機時刻保持忍讓，切勿衝動行事！網上流傳1條影片，顯示1名Tesla中年男司機在旺角廣華街疑不滿前方白色七人車，因而下車爆粗怒斥，甚至站在車頭位置拒絕離開，揚言「我企喺度，X你老X」，當時後方尚有其他車輛，現場交通因大叔的舉動恐受阻。其時1名送外賣的南亞裔鐵騎士駛至，走近仍火氣正猛的大叔身邊，一邊搭肩，一邊用不純正廣東話清楚表示「朋友，算啦」、「後面好多車」，最終附近行車線燈號由紅轉綠，車輛可以離開，相信罵人大叔亦聽到紅燈聲響，一邊爆粗一邊返回自己座駕。



許多網民留言大讚南亞裔鐵騎士，「南亞真英雄」、「今次南亞人做得好好，畀個like佢」、「呢位南亞朋友可提名諾貝爾和平獎」，有人則表示不明白事發原因，加上男司機只有粗口說得比較清楚，無法得知事發經過，表示「跪求字幕」、「求前傳」。



駕駛Tesla的中年男司機在旺角廣華街不滿前方白色七人車，因而下車走近爆粗怒斥。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

中年男清楚用粗口辱罵七人車，「你老母X」、「我X你老X」，甚至拒絕離開，喝罵「我企喺度，X你老X」，令現場交通受阻。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

Tesla大叔阻交通︰我企喺度，X你老X

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約55秒，可見現場是旺角廣華街近染布房街，路口設有交通燈。

影片開首只見當時燈號容許行人過馬路，車輛必須停下，1名戴上太陽眼鏡的大叔走出馬路，前往1輛白色七人車車頭位置指罵，由於現場環境嘈雜，加上中年男子比較激動，所以未能清楚他說甚麼，不能確定他為何罵人，但清楚聽到他用粗口辱罵對方，「你老母X」、「我X你老X」，甚至拒絕離開，喝罵「我企喺度，X你老X」。

其間1名送外賣的南亞裔鐵騎士駛至，見到後方尚有其他車輛，決定做「和事佬」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

南亞裔鐵騎士勸說「唔好理佢」、「朋友，算啦，後面好多車」等語句。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

南亞裔鐵騎士勸架︰朋友，算啦

其間1名送外賣的南亞裔鐵騎士駛至，見到後方尚有其他車輛，現場交通受阻，決定做「和事佬」，下車走近罵人的大叔，一邊搭肩，一邊稱呼他為「朋友」，勸說「唔好理佢」、「算啦，後面好多車」等語句。

此時，行車線燈號由紅轉綠，車輛可以離開，發出相關聲響，中年男子一邊爆粗，一邊離開，登上自己Tesla私家車，之後七人車和Tesla先後離開。

南亞裔鐵騎士一邊搭肩，一邊勸說。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民激讚南亞裔鐵騎士

影片引來大量網民留言，激讚南亞裔鐵騎士，「呢位南亞朋友好可愛」、「南亞朋友正」、「有很多好好的南亞朋友」，亦有人批評Tesla司機阻塞交通，而且聽不清楚對方動怒原因，「聽到南亞朋友講乜，聽唔到Tesla司機講乜」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）