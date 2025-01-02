屯門2男童衝出馬路險被車撞！司機急煞車：2024年最後一日跣X我？

過馬路要小心，豈能不看車亂衝亂撞？近日有網民上傳行車記錄儀（車cam）影片到社交平台，指日前駛至屯門屯利街時，有2名男童不看路況就「攝車罅」從路旁的汽車之間衝出，而且2人一前一後奔跑，似在嬉鬧，幸樓主及時煞車並響咹示警，才沒發生意外。而2名男童被「呠」後，還狀似不以為意，繼續向馬路另一邊跑去，令樓主不禁留下文字爆粗怒斥「你兩條友仔真係唔想過年，諗住喺2024年最後一日跣X我？」。



網民看完影片後忍不住批評男童及其家長欠安全意識，「累X死人呀！大佬！」、「唔該每個家長都教好小朋友過馬路要睇車先，咪累人」。



有網民駛至屯門屯利街時，遇到有2名男童不看馬路就從路旁的汽車間衝出，險象環生。（Threads）

片主在社交平台Threads上傳車cam片，事發於2024年12月31日大除夕，地點為屯門屯利街仁愛分科診所對開馬路。

1名紅衣男童完全沒有看馬路，突然就從車輛之間跑出。（Threads）

紅衣男童似手中握着1部手機放在耳旁。（Threads）

紅衣男童後方還跟着1名穿灰衣黑袖的男童，同樣沒看路況就直接衝出馬路。（Threads）

2名男童一前一後衝出馬路

影片顯示，片主左前方有數輛汽車停泊在路邊，最尾的黑色車遮擋了部份行人路景況，形成盲點。當片主的車使近時，1名紅衣男童完全沒有看馬路，突然就從黑色車與前車之間「攝車罅」跑出，似手中握着部手機放在耳旁。

片主即時煞車並響咹示警，惟紅衣男童後方還跟着1名穿灰衣黑袖的男童，同樣沒看路況，揪着褲頭就直接衝出馬路，僅在聽到片主響咹時慢了半拍，而他在車前看了一眼後，就跟着紅衣男童直奔對面馬路。

灰色男童僅在聽到片主響咹時慢了半拍，在車前看了一眼，就跟着紅衣男童直奔對面馬路。（Threads）

灰色男童僅在聽到片主響咹時慢了半拍，在車前看了一眼，就跟着紅衣男童直奔對面馬路。（Threads）

男童並非選用行人過路區

而回看車cam影片見到2名男童衝出馬路前，是從小學旁的行人路上一前一後奔跑，惟他們並未選用行人過路區，而是從就近的車輛中間穿出馬路。當2名男童過馬路後，尾隨有1名戴眼鏡的大叔於同一位置「攝車罅」走出，但由於男之前奔跑前已超越大叔，而大叔亦沒有叫住男童，故不確定雙方是否認識。

2名男童衝出的位置前，即黑色車的車尾位置便設有行人過路區，而且地面有大字提示要「望右」；惟男童卻從就近的「攝車罅」在間穿出馬路，令自己置身於危險境地。

由察覺男童衝出馬路到片主的汽車駛近，整個事發過程估計僅2、3秒長，萬幸片主在電光火石間及時煞車，才沒發生意外。而他也氣極在帖文爆粗怒斥：「你兩條友仔真係唔想過年，諗住喺2024年最後一日跣X我？好X彩阿叔我啲反應都唔係揸流攤。」

事發現場設有行人過路區（箭咀示），路面有大字提示要「望右」；惟男童卻從就近的「攝車罅」在間穿出馬路（紅圈示），十分危險。（Threads）

網民鬧爆安全意識不足

帖文引起網民熱議，不少網民都認為情況非常驚險，若非樓主及時煞車恐已發生悲劇，「好彩片主都算反應快，應該郵筒嗰一眼就已經望到，響咹大dup（煞車）」、「遇着大車收唔切就大X獲」；也有人指樓主「唔對細路爆粗真係太善良」，而樓主就回應「一枝箭咁跑走咗，想X都冇得X」。

另有網民表示「揸車真係少啲精神同經驗都唔得」、「揸車真係好大壓力」，也有人批評男童及其家長安全意識不足，險連累他人，「累X死人呀大佬」、「佢哋老豆老母死X咗去邊」、「唔該每個家長都教好小朋友過馬路要睇車先，咪累人」。

（Threads）