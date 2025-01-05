2紅的停馬路中！2司機爆粗對罵　他落車怒斥行家：雙白線啊！X頭

近年多次有駕駛人士在路中爭執捱車撞，釀成死傷悲劇，但這2名「的哥」卻沒有汲取教訓，又再重複同樣的錯誤！近日網上流傳影片，顯示灣仔有2輛紅色的士疑因駕駛問題起爭執，2名司機將的士停在十字路口中的黃色方格內，2車形成「T」字，而其中1名司機還走下車，直衝到另1名的士司機眼前，指着地上的橫向雙白實線標記，大鬧對方沒留意停車線，「指乜X嘢啊，雙白線啊！X頭！」。



有網民猜測坐在車內之的士司機未有在停車線停下，未等另1輛的士駛過就繼續開車，險釀成車禍而引起對方不滿，因而爆發口角，但亦有人覺得2人事後均將車停在黃色方格內，加上其中1人還下車吵架，實屬各有錯處，並表示「告的（得），落車」、「黃格停車已經錯」、「兩條友都唔啱」、「仲敢喺馬路落車嘈交？人類總要重複同樣的錯誤」。



近日網上流傳影片，顯示灣仔有2輛紅色的士疑因駕駛問題起爭執，2名的士司機將的士停在路中黃格範圍內進行口角。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

2輛的士停黃格範圍成「T」字形

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳影片，片段隨即引起網民熱議。從影片可見，事發為晚間，有2輛紅色的士停在灣仔盧押道與謝斐道十字交界的路中心黃格範圍內，2名的士司機疑因駕駛問題口角。

畫面可見1輛的士原沿盧押道行駛，停車時車頭對着告士打道方向；另1輛則沿謝斐道方向行駛，其車頭位置正好對着另1輛的士的車身，2車形成「T」字，事發時如非有人及時煞停，恐已釀成車禍。

其中1名的士司機怒氣沖沖下車，走到另1名司機面前互罵，而站着的司機指着地上的標記稱：「指乜X嘢啊，雙白線啊！X頭！」（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

司機下車爆粗對罵

由於片段開始時2名司機已開始爭論，但未能得知前件起因，不過從2輛的士車頭對車身的情況推測，應是駕駛問題引發口角。其中1名的士司機怒氣沖沖下車，走到另1名司機面前怒罵，雙方情緒激動伸手指着對方來罵，然後互相推撥對方的手。

坐在的士內的司機怒斥「X你老X臭X」，而站着的司機則反罵對方沒留意停車線，並指着地上的標記「指乜X嘢啊，雙白線啊！X頭！」，又高呼「你打吖！X你老X！」。

2人爭執期間現場傳出其他車輛響咹的聲音，最少有2輛汽車受影響，需在旁繞過他們再駛向告士打道方向。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

最後2輛的士各朝不同方向開出。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

其他汽車需繞路而過

其後站着的司機漸漸走遠並返回的士，但2名司機在此期間仍不斷互以粗口辱罵對方，最後2輛的士各朝不同方向開出。由於時值晚上，路上車輛不多，不過在2人爭執期間，場仍有傳出其他車輛響咹的聲音，同路段上最少有2輛汽車受影響，需在旁繞過的士再駛向告士打道方向。

影片引起網民熱議，有網民留意到沿謝斐道方向駛至該路口時會有「停車」標誌，地上亦有停車線及「STOP」、「停」的標示，猜測坐在車內之的士司機未有待另1輛的士駛過就繼續開車，險撞對方故釀成口角，亦有人表示「對付呢啲不知悔改嘅人，必定影住駕」、「有無車cam片」。

有網民留意到沿謝斐道方向駛至該路口時會有「停車」標誌，猜測坐在車內的的士司機未有待另1輛的士駛過就繼續開車，故引起另1方不滿斥「雙白線啊，X頭！」。（Google Map截圖）

但亦有網民認為影片「無頭無尾」難以評論對錯，不過認為2人均將車停在黃色方格內，加上其中1名的士司機還下車吵架，實屬「各打50大板」，並表示「告的（得），落車」、「黃格停車已經錯」、「2條友都唔啱」。另有網民則提醒，過往不時有司機在路上爭執而被其他車輛撞斃，直斥「仲敢喺馬路落車嘈交？人類總要重複同樣的錯誤」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，任何人不得駕駛車輛進入黃色方格路口，除非他立即能將該車輛完全駛出該黃色方格路口。警方經常會打擊「停黃格仔」的駕駛行為，駕駛者若沒有留意路面情況，進入黃色方格路口並非法停留，違例者最高可被罰款2,000元。

（Facebook）