婆媳不和！奶奶親製蛋糕竟毒死3親友　媳婦疑砒霜溝麵粉殺人被捕

聖誕家庭聚會突變「毒蛋糕殺人事件」！巴西1名老婦人精心製作聖誕蛋糕與姊妹及其家人分享，豈料突然齊齊中毒，婦人中毒但倖存，而她的2名姊妹及姨甥女卻不幸死亡。警方調查後發現蛋糕內含高濃度砒霜，並發現婦人的媳婦在案發前曾用手機搜尋過砒霜等字眼，懷疑媳婦因婆媳不和，而下毒謀害奶奶一家，甚至懷疑她老爺數月前的死亡有可疑。目前，警方以涉嫌「三重謀殺」及「三重謀殺未遂」等指控拘捕該媳婦。



巴西婦人安霍斯帶自製的傳統乾果蛋糕參加聖誕家庭聚會，卻導致3名親友被毒死，而她亦中毒但倖存。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於2024年12月23日，巴西南部托里斯市（Torres）61歲婦人安霍斯（Zeli Dos Anjos）在家中製作了1個傳統乾果蛋糕，以慶祝聖誕家庭聚會。當日下午她帶着蛋糕前往58歲妹妹麥達（Maida da Silva）家中，與2名姐妹及其家人共7人享用。

屋內眾人剛品嘗了安霍斯的蛋糕就忍不住抱怨說蛋糕「又苦又辣」，唯獨妹夫吃了2塊。豈料數分鐘後，所有人都開始嘔吐，並需要叫救護車送往醫院。

「砒霜蛋糕」奪3命

安霍斯的妹妹麥達、65歲姐姐紐澤（Neuza Dos Anjos）、43歲姨甥女桑托斯（Tatiana Dos Santos）在服用蛋糕的數小時後均不幸死亡；10歲甥外孫經搶救後撿回一命，直至1月3日才出院；安霍斯的妹夫因進食較多蛋糕，需留院治療。而安霍斯則從危重轉為穩定，已從深切治療部轉回普通病房。

警方及法醫證實，在蛋糕、死者和倖存者的血液和尿液中均發現了「高濃度」的砒霜。警方指35微克的砒霜就足以致死，而其中1名受害者體內的砒霜濃度高出致死量的350倍。

警方發現製作蛋糕的麵粉樣本含有足以致命的「極高濃度」砒霜。（網上圖片）

麵粉含高濃度砒霜

警方隨後前往安霍斯的家中搜查包括乾果和麵粉在內的蛋糕材料，發現有殺蟲劑存在，而其中麵粉樣本含有足以致命的「極高濃度」砒霜，遠超自然產生的水平。警方認為案件有可疑，推斷有人投毒。

而在死者的葬禮上，警方留意到有親戚與安霍斯的42歲兒媳莫拉（Deise Moura）爭執，言談之間透露莫拉向來與奶奶安霍斯關係緊張。警方隨後對莫拉展開調查，得知安霍斯與莫拉關係欠佳，婆媳矛盾已存在逾20年。

警方以涉嫌「三重謀殺」及「三重謀殺未遂」等指控拘捕莫拉。（Facebook）

兒媳曾用手機上網查砒霜

警方又發現莫拉於去年11月及事發前幾天曾用手機在網上及Google購物搜尋過「砒霜」及類似字眼。警方懷疑莫拉在事發前潛入奶奶家中，將砒霜混入奶奶準備製作聖誕蛋糕的麵粉中，故以涉嫌「三重謀殺」及「三重謀殺未遂」等指控拘捕莫拉。

令人不安的是，警方在調查過程中，發現莫拉的老爺保羅（Paulo Luis）死因存在可疑。保羅於2024年9月因「食物中毒」死亡，而當時保羅及安霍斯在進食香蕉蓉後不適入院，安霍斯接受治療後康復出院，但保羅卻不幸離世，而他們均在吃完香蕉後出現麻木及口腔有胡椒辣味的症狀。兩起事件中，死者的症狀和死亡情況有相似性，令警方對保羅的死亡感到可疑。當局正準備將保羅的屍體挖掘出來檢驗，以確定他是死於食物中毒還是中毒。

莫拉（左二）與奶奶安霍斯（右二）於2021年慶祝聖誕時拍下照片。（網上圖片）

疑犯否認所有指控

莫拉向民警提交聲明否認所有指控，稱與老爺死亡、聖誕兇案等全無關聯，並宣稱與老爺關係良好，不過她承認與奶奶關係緊張。但她表示，分歧僅限於婚後和奶奶同住的時期；另外，她亦承認當年結婚時，與奶奶的姨甥女桑托斯存在分歧，桑托斯亦即案件其中1名死者。

1月6日，疑犯莫拉接受羈押聽證會後被判還押監獄候查。目前，案件仍在調查中，警方指已掌握有力證據，但現階段不便公布。

（綜合）