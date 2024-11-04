陪月員這樣吸毒害男嬰染毒！曾判無罪　男嬰父母怒上訴新判決出爐

台灣發生虐兒案。桃園1對夫妻於2019年誕下男嬰，聘請陪月員照顧寶寶，惟染有毒癮的陪月員竟然一邊照顧嬰兒、一邊吸毒，導致男嬰染毒，毛髮驗出毒品俗稱「冰毒」的甲基安非他命，父母憤而於是報警。



陪月員被告上法院，桃園地院一審裁定未成年人非法使人施用第二級毒品罪名成立，重囚8年。被告不服上訴，二審一度改判無罪，但男嬰父母怒極上訴，三審經撤銷發回，更一審宣判維持一審判決，重囚8年，案件仍可上訴。



身為陪月員的被告被發現在男嬰旁邊吸毒，她聲稱「自己也是被害」，否認犯案。（網上影片截圖）

僱主發現殘留懷疑毒品的吸管

郭姓女子和丈夫於2019年11月誕下男嬰，以3,300新台幣（約840港元）日薪，聘請汪姓女子上門提供陪月服務，負責烹調月子餐和照顧男嬰，他們甚至騰空主人房，讓汪女和男嬰同住，方便照顧孩子。

豈料不夠1個月，郭女發現兒子有翻白眼和肚瀉等症狀，同年12月，汪女請假外出時，夫妻進入房間打掃，意外發現浴室層架上發現殘留懷疑毒品的吸管，加上汪女的高姓前男友同年12月下旬寫信，寄到他們住處，除了記載兩人債務糾紛之外，還要求汪女切勿吸毒，稱「小孩子會吸到煙」。夫妻懷疑汪女吸毒，於是帶同兒子到醫院接受檢查，結果在男嬰毛髮驗出毒品俗稱「冰毒」的甲基安非他命，於是報案。

陪月員聲稱：自己也是被害

事件一度引來傳媒報道，郭女曾坦言感到害怕，為兒子的健康操心一輩子，希望汪女受到應有懲罰。汪女則聲稱「自己也是被害」，更否認犯案。

男嬰毛髮被驗出冰毒。（網上影片截圖）

同房吸食毒煙害男嬰染毒

案件最初在桃園地院審理，法官認為汪女由2019年11月14日至同年12月22日，在房內燃燒第二級毒品甲基安非他命，再吸食毒煙，令到男嬰染毒，裁定未成年人非法使人施用第二級毒品罪名成立，重判被告8年。

被告不服判刑，向法院提出上訴，主張男嬰父親曾有販毒前科，有可能是男嬰父親在兒子旁邊吸毒所致，高等法院以被告並非故意為由，改判她無罪。

男嬰父母提上訴 被告判囚8年

但男嬰父母不服上訴，三審經撤銷發回，更一審合議庭經審理後認為，被告證據確鑿，加上上訴否認犯罪，維持一審8年有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）