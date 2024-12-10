飲到中毒！男子2日喝30樽汽水感不適　嘴裏飄出1異味　醫揭患這病

【糖尿病／酮症酸中毒】喝汽水喝到中毒？內地1名26歲男子因為口渴難解，於是不斷靠喝冰凍汽水解渴，短短2天就喝了30瓶汽水，到了晚上突發嘔吐，嘴裏更飄出爛蘋果味。經過醫生檢查，確診他是因為短時間內攝取過多碳水和醣分引起的「酮症酸中毒」，也屬於糖尿病的1種併發症，如果情況嚴重也是會致命的！



內地1名26歲男子為解渴，短短2天就喝了30瓶汽水，結果竟然喝到「中毒」。（GettyImages）

根據《半島晨報》報道，河南鄭州26歲李姓男子近日正蜜月旅行，因運動量大，時覺口渴。但是，李男卻覺得喝水不足以解渴，「就冰可樂還行」，於是竟然從早到晚都喝汽水，甚至到了晚上也要喝上2瓶。他在短短2天內，就喝了30瓶飲料。

到了第2天晚上，李男感到身體強烈不適，不但噁心嘔吐，還感到口腔中彌漫一股奇怪的爛蘋果味，最終需前往醫院治療。

醫生檢查後，發現男子是因為短時間內攝取過多碳水和醣分引起的「酮症酸中毒」。（GettyImages）

醫生指李男患上「酮症酸中毒」，是由於短時間內攝取過多碳水和醣分引起的疾病，也屬於糖尿病的1種併發症，嚴重的話會危及生命。而李男也表示再也不敢這樣狂喝汽水，並告誡他人不要學他。

有專家就提醒民眾，不要以為糖尿病只出現於年長者身上，年輕人亦應保持警惕，避免因飲食不當而面臨健康危機。

（半島晨報）