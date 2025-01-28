高雄車內雙屍案！男女雙手被綑綁同死　非情侶關係　揭驚人內情

台灣高雄本月初發生雙屍命案！有市民於1間污水廠正門前的車上，發現有1對男女昏迷，救護人員到達後證實2人已經明顯死亡。警方事後封鎖現場調查，該對男女雙手離奇地被繩子綑綁，車內留有遺書，沒有打鬥痕跡。經聯絡家屬及了解2名死者背景後，相信2人透過網路認識，但並非情侶關係，男子生前有穩定交往的女友，但曾向家屬透露有債務問題，故計欠債逾百萬新台幣，而女方則患有抑鬱症。



警方相信該對男女是相約到現場尋短，驗屍後發現2人身上沒有外傷，而他們用作綁手的童軍繩並無綁緊，而女死者更手持電話，判斷她若想求救亦不難做到。



一對男女同死在白色出租車內，雙手離奇被綑綁在胸前，大批警員在場調查。（網上圖片）

男女綑綁雙手伏屍出租車內

綜合台媒報道，案件於2025年1月5日晚上11時揭發，當時有市民報案，表示在高雄楠梓區援港路楠梓污水廠正門前1輛白色車內，發現1對男女有異。救護人員到達後證實2人已經明顯死亡，2人雙手均被童軍繩綑綁於胸前，車內留有遺書，沒有打鬥痕跡，警方排除有第三者涉案或他殺。

閉路電視拍得2人最後身影

警方其後根據附近閉路電視畫面，發現2人於1月2日晚上約11時開車經過污水廠大門，還在大門前迴轉，疑似在尋找合適的泊車地點。其後該車停在相當偏僻的位置，該處平常只偶爾有一些釣魚人士出入，而當地入夜後幾乎沒有車輛行經，而路口亦沒有監視器，僅靠污水廠內監視器拍到2人座駕的最後身影，至3天後才有人發現2人倒斃車內。

案發現場的附近閉路於1月2日晚上約11時，拍到男女子者坐乘白色汽車經過污水廠大門。（網上圖片）

男方有過百萬債務纏身

經過警方調查，得知男死者為27歲李姓高雄男子，女死者則是32歲劉姓桃園人，2人是在網上認識，但非情侶關係，相信劉女於1月2日獨自乘搭台灣高鐵南下與李男會合，再由李男駕駛出租車到事發地點一同尋短。李男有穩定交往女友，但生前曾向家屬透露欠信用卡、親友、同事等債務，總數超過百萬新台幣，言談間似有死念，而劉女則患有抑鬱症。

男死者生前曾向家屬透露欠信用卡、親友、同事等債務，總數超過百萬新台幣。（示意圖/GettyImages）

女死者手上握手機 可隨時求救

警方於1月6日上午再進行驗屍，表示2人身上並無外傷，事發時李男、劉女的雙手雖以童軍繩綑綁，但未綁緊，女方手上甚至緊握手機，判斷她若需求救並不難。家屬對2人死因並無意見，已領回遺體處理相關後事。

（綜合）

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