泰著名蛇王被毒蛇咬入院　放蛇袋時大意　做1事自救仍有截肢風險

專家也會一時大意！泰國1名著名蛇王因為17年來經常處理毒蛇，而且擔任義工向民眾講解應對毒蛇及幫手捉蛇，廣受當地民眾歡迎，日前他幫親戚處理闖入家中的眼鏡蛇時一時大意，用捕蛇器放蛇入袋時被咬中手臂，需馬上送院治療。其女友透露，醫生使用了血清解毒，又慶幸他被咬後保持冷靜，令毒液沒過多進入血液，已做手術切除部份手臂組織，不過仍提醒如果出現感染，手臂可能需截肢。



40歲的蘇提是甲米府著名蛇王，17年間捉蛇無數，更擔任當地捉蛇義工。（網上圖片）

做蛇王17年兼做義工

泰媒報道，40歲的蘇提（Sutee）擁有「蛇剋星」的稱號，是甲米府著名蛇王，17年間捉蛇無數，更擔任當地捉蛇義工，經常向民眾講解遇蛇時的應對方法，如何分辦有毒蛇和無毒蛇，及傳授被毒蛇咬傷後的急救處理。不過，日前他出動捉蛇卻發生意外，被咬後要送院搶救。

40歲的蘇提是甲米府著名蛇王，17年間捉蛇無數，更擔任當地捉蛇義工。（網上圖片）

用捕蛇器放入蛇袋時大意出事

蘇提的女友透露，事發於去年12月24日，蘇提的親戚家中有眼鏡蛇闖入，他到場處理，使用捕蛇器將眼鏡蛇捉住，但將蛇放入蛇袋的過程中一時大意，手臂被眼鏡蛇咬中。蘇提隨即被送院，目前已留院多天。

醫生指蘇提被咬後仍能保持冷靜，令毒液未有過多進入血液，但萬一傷口出現感染仍有截肢風險。（網上圖片）

被咬後保持冷靜 毒液未過多入血液

她續指，入院後蘇提一度要用呼吸機，醫生使用了血清解毒，又表示幸好蘇提被咬後仍能保持冷靜，毒液未有過多進入血液，已做手術切除手臂上的受損組織，目前情況穩定，但若出現感染，可能手臂要截肢。

據泰國公共衛生部資料，當地每年平均有30至40人死於蛇咬，而單是蛇咬受傷的個案每年高達數千宗。由於大眾對蛇咬的認識不斷提高，而且醫院普遍能提供蛇毒血清，故蛇咬後死亡率已相對較低。

（綜合）