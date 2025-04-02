公屋輪候｜終極一派收「大禮物」　獲派這地方新樓　網民狂道恭喜

早公屋輪候需時，如果所派不如理想，或只能求好運降臨並再等下次派樓。日就有輪候市區公屋4人單位的網民甚感幸運，因為在最後1派中獲分配石硤尾白田邨第10期重建住宅項目的雅田樓。而根據房屋署資料，雅田樓於今年1月初才正式入伙。不少網民得知樓主獲分配較新的單位後，都大表羨慕。



有網民近日在公屋輪候最後1派中，獲分配石硤尾白田邨第10期重建住宅項目的雅田樓。（資料圖片）

該網民在公屋討論區以「終極一派大禮物」為題發帖，稱其輪候市區公屋4人單位，近日收到最後1次派樓通知，獲分配石硤尾白田邨雅田樓。雖然白田邲並非新落成公屋，但當中的雅田樓卻是重建住宅項目之一，屬今年才剛落成的翻新單位。

網民留言恭賀

不少網民看到樓主獲派較新的單位後，道賀指「恭喜晒」、「新邨啱住咪好」；更有人大表羨慕，稱希望能「沾好運氣」，同樣分配入雅田樓，「恭喜！希望步你後塵搬入雅田」、「恭喜，接好運」。

房屋署於1月7日在社交平台IG發帖，指雅田樓已正式開始入伙。（hkhousingauthority / IG）

根據房屋署於1月7日在社交平台IG專頁的帖文，雅田樓作為白田邨第10期重建住宅項目，已正式開始入伙。雅田樓共33層，可提供924個公屋單位，供約2,800人入住。帖文又指，「白田邨社區配套完善，居民可輕鬆步行去到附近嘅第7、8期同第11期嘅商場、有蓋公共運輸交匯處同停車場等設施，購物出行十分方便！」。

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