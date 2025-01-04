等18年獲派天水圍公屋　女子憂上班時間長　網民1原因激讚：正嘢

申請公屋能獲心儀單位，真正如中六合彩般幸運。1名女子早前發文，指申請公屋後共等待了18年，最近終獲派單位，惟地點是天水圍北的天逸邨，擔心日後通勤時間太長，讓她不知道如何決定。然而，許多網民分析後卻直呼該單位「正嘢嚟」，因天逸邨原本是預計以居屋發售，其後才改為公屋，因此面積較大、間隔設計較好，而且附近有公園、街市和游泳池等，「嗰度好似係居屋轉公屋，有間房，除咗遠小小之外，其他配套絕對冇問題」。



1名女子發文指前前後後一共等了18年，最近終獲派公屋單位，惟地點卻在天水圍北的天逸邨，擔心日後通勤時間太長，讓她不知道如何決定。（facebook圖片）

獲派天水圍天逸邨單位

樓主日前在facebook群組發文，並上傳照片，表示其3人家庭獲派天水圍天逸邨逸濤樓的公屋單位，租金每月2,476元。然而，樓主卻未決定應否接受，指擔心搬到天水圍後通勤時間太長。樓主後來又與網民留言討論，得悉獲派的單位大約348呎，有兩房和獨立的廚房和小露台。

網民指天逸邨是以居屋設計，後來才改為公屋出租，故隔格和配套俱佳。（Google地圖截圖）

網民讚居屋間隔設計

雖然樓主仍然心大心細，但大部份網民卻支持樓主應該接受該單位，並指出天逸邨是以居屋設計，後來才改為公屋出租，「幾好啊，居屋變公屋，有晒房啊、廚櫃啊咁樣，執一執就住得」、「印象中係居屋變公屋，間好晒房，買傢俬就住得」。有人則指附近配套好，「幾好空氣，樓下就有個天秀公園！旁邊就有泳池！濕地公園都係附近，買餸附近齊晒」、「唔錯，有兩個街市，1個喺頌富另一喺天澤」、「附近有街鋪可以買餸」、「附近配套不錯的，如果妳3人兩房，夠用㗎啦，屯馬線全月通會好方便」。