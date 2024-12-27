公屋成聖誕禮物！終極一派天水圍這屋邨「鳳凰層」　港女：去還神

輪候公屋結果終極一派如收到聖誕禮物？有港女分享連同自己共4人家庭輪候新界單位，前兩派均為屯門屋邨，聖誕節前的2024年12月23日收到終極一派，喜獲天水圍天悅邨的「鳳凰層」，高興道「二派去了求神…要去還神啊」網民紛紛恭喜，又大讚天悅邨美通便利，「超正啦，鳳凰層」、「去邊度求神啊？等我都去下先」。



樓主前兩派均為屯門單位，終極一派派到天水圍屋邨，非常滿意。（示意圖／資料圖片）

首兩派都致電拒絕編配

樓主在香港公營房屋討論區發文，分享自己一家四口輪候新界單位，去年5月通過審查後，今年10月8日首派屯門友愛邨低職單位、11月26日二派屯門湖景邨頂樓，前2次都打電話拒絕編配。

樓主獲派天悅邨的「鳳凰層」，網民紛紛祝賀。（示意圖／資料圖片）

前兩派後去求神：我好驚派屯門

至12月23日，樓主收到終極第三派，喜獲天悅邨的「鳳凰層」，即頂樓對下一層的單位，視野開揚、沒低層噪音，同時避開頂樓可能出現的天花滲漏問題，開心笑言「二派去了求神…要去還神啊」、「我都好驚派屯門，天水圍住邊都ok，天悅仲好」。

單位樓層乾淨 座向東南

樓主稱已經上門在門口查看過獲派單位，大讚該樓層很乾淨，「同我依家屋企出電梯同一方向同一走廊同一門口座向都一樣向東南，係住前一間，我都估唔倒派得咁好，過幾日去還神」，而單位門口告示指工程在新年前完工。她又提醒，如果網民已到配房階段心急，可致電房署查詢，「不過都就過年我覺得可以等吓，因為簽約就起租」。

樓主喜獲天悅邨的「鳳凰層」，即頂樓對下一層的單位，視野開揚、沒低層噪音，同時避開頂樓可能出現的天花滲漏問題。（Google地圖截圖）

網民紛紛恭喜樓主，「恭喜恭喜！終於完滿畢業啦！」、「恭喜得心水」、「去邊度求神啊？等我都去吓先」、「超正啦，鳳凰層」，有人提到除了樓層派得好，其實天悅的配套也很完善，「天悅邨交通方便，樓下就係頌富商場又係巴士總站」。

（香港公營房屋討論區）