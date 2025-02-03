女子逼港鐵車廂　遭男子伸手放雙腿之間　眼神閃縮列車埋站即下車

港鐵在繁忙時間可謂非常擠迫，有時甚至要人貼人才能上車。最近1名女子在社交平台發文，表示早前乘搭港鐵時，車廂內人頭湧湧，忽然遇到1名男乘客伸手「咁啱插咗喺我兩隻腳中間」。她起初還以為自己想多了，但後來見對方眼神閃縮，甚至在列車靠站後，隨即下車。樓主當下感到很氣憤，但認為最讓她崩潰的是，當她與媽媽講述事件後，對方竟直言「算啦」，勸樓主不要再介懷或追究下去。



樓主表示早前乘搭港鐵時，車廂內人頭湧湧，忽然遇到1名男乘客伸手「咁啱插咗喺我兩隻腳中間」。（Threads圖片）

遭男乘客伸手放雙腿之間

樓主在社交平台Threads上發文，表示早前乘搭港鐵，車廂內非常多人，但也不置於會擠擁至伸手到其他人的雙腿之間，「就算地鐵點逼，有冇可能隻手咁啱插咗喺我兩隻腳中間」。樓主續指，起初還以為自己胡思亂想，但她後來一直瞪着涉事男子，「佢眼神係咁閃，一埋站就即刻走咗」。

樓主表示起初還以為自己胡思亂想，但她後來一直瞪着涉事男子，「佢眼神係咁閃，一埋站就即刻走咗」。（示意圖 / 資料圖片）

母親回應更讓樓主崩潰

樓主續指，雖然男乘客的舉動已讓她大感驚訝和氣憤，惟更加崩潰的是在她下車後與媽媽講述事件，「阿媽第一下反應係：算啦」，直言該句話成為了壓倒她的最後一根稻草，「佢當下反應唔係想為我討返公道，而係叫我算數，佢可能係想保護我，但係我都真係好唔開心」。

樓主的遭遇引來大批網民熱議，有人質疑樓主為何沒有在事發當下立即大罵男乘客，「幾搞笑，當事人自己唔出聲，妳嬲妳媽唔出聲」、「當時唔X出聲，而家Po上網托X咩？」。

不過，也有網民留言安慰樓主，「件事發生咁突然，嚇親唔知點做好都好正常，你估嗰下要開聲真係咁易咩？鬧做咩唔大叫嗰啲係？」、「抱抱妳，下次記得大聲X返佢」、「可以建議妳即時大聲問佢，『你隻手仲咩摸我大腿』，等現場所有人知，到時應該有人幫妳」、「我都好明妳，嗰下唔敢出聲，試吓畀眼神身邊嘅人求助？」。