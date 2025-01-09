港鐵車廂驚見生蝦掙扎求存　乘客放褲袋帶回家　網民關注後續結局

港鐵車廂見到失物很正常，大部份人都會直接交給職員保管，等候失主認領。惟最近1名港鐵乘客竟在車廂內發現1隻掙扎求存的生蝦，表示其「生命表徵正常」，已被放在褲袋內帶回家，又笑言「12點前無人認領會落鑊炒」。不久，有網民留言追問蝦的下落，樓主後稱由於自己不吃蝦，估計該蝦已經被送到堆田區。



最近1名港鐵乘客竟在車廂內發現1隻掙扎求存的生蝦，表示其「生命表徵正常」。（Threads影片截圖）

港鐵車廂「蝦出沒」

該名乘客在社交平台Threads上發文及分享影片，顯示1隻蝦獨自出現在港鐵車廂內，有人更放了1張紙巾墊在地面，讓蝦尤其顯眼。樓主在文中問道，「有冇人跌咗隻蝦？暫時生命表徵正常，現暫存喺我褲袋，12點前無人認領會落鑊炒」。

樓主後稱已扔掉生蝦

帖文一出，很快引來大批網民留言，其中有人好奇追問蝦的下落，樓主則回答道「12點拎出嚟，發現佢已經變成小天使，但梳（Sorry），唔識游水嘅海鮮我唔食㗎，而家睇find my iPhone佢個遺體應該就送到堆田區」，表示自己已經扔掉該隻蝦。

部份網民就笑言竟有為生蝦墊紙巾的「熱心乘客」，「點解仲會有紙巾墊住佢，邊個咁好心畀張墊佢瞓」、「邊個好心人畀床墊佢唔畀枕頭佢？」、「仲放張紙巾喺下面墊住，體現到香港人個種低調細心，但係紙巾索水，隻蝦仲辛苦」，也有人好奇放生蝦褲袋的感覺，「暫存喺褲袋，我高度關注妳大腿會唔會keep住有佢幫妳搲痕」、「暫存褲袋，妳大脾痕唔痕？」、「自來蝦！會帶來好運！收編啦」。