12隻雞離奇集體死亡！按肚雞嘴會噴火　超詭異影片瘋傳震驚全網

雞都識噴火？印度1個村莊早前有12隻雞離奇集體死亡，當飼主用手擠壓雞屍的肚部，雞嘴竟然會噴出火焰，雞身甚至冒煙。相關影片近日在網上瘋傳，網民都大嚇一驚，紛紛留言指「好詭異」、「現實版寵物小精靈？」、「點解會咁？」。有人嘗試循科學角度解釋，懷疑是否雞隻攝入有毒物質而死，遺體受到外力擠壓時噴毒氣，接觸空氣而產生火焰；不過亦有網民質疑影片真偽，懷疑是造假博流量，但畫面的確令人難以斷定原因。



飼主用手壓向其中1具雞屍。（網上影片截圖）

飼主用手壓向其中1具雞屍，即見雞嘴噴出火焰，雞身更會冒煙。（網上影片截圖）

雞嘴噴出火焰後，雞身更會冒煙。（網上影片截圖）

雞嘴噴出火焰後，雞身更會冒煙。（網上影片截圖）

飼主手按雞屍 雞嘴噴出火焰

相關影片長約1分鐘30秒，可見飼主用英文聲稱，用手壓向對雞屍腹部，雞嘴就會噴出火焰，片中可見，飼主一邊形容，一邊用手壓向其中1具雞屍，雞嘴果然噴出火焰，雞身更會冒煙，按壓力道愈大，火焰愈大，雞頭更因此而開始被燒焦，情況十分怪異，但未知其他雞屍是否有同樣情況。

印度傳媒報道，這宗神秘事件發生在卡纳塔卡邦（Karnataka）薩克萊斯赫普爾（Sakleshpur）哈迪吉村（Hadige），2024年12月18日，村內有12隻雞突然集體暴斃，繼而發生雞屍會噴火現象，該批「噴火雞」屬於1位名叫拉維（Ravi）的村民，拉維促請當局研究事件。

按壓力道愈大，火焰愈大。（網上影片截圖）

飼主按壓力道愈大，火焰愈大，雞頭因而開始被燒焦，情況十分怪異，未知其他雞屍是否有同樣情況。（網上影片截圖）

影片網上瘋傳 網民留言激辯

相關影片在各個社交平台瘋傳，引來大量網民留言討論，「到底係咪真？」、「好似《X檔案》情節」，有網民嘗試從科學角度解釋，估計雞隻因攝入化學物質而死亡，遺體內有氣體積聚，因受到外力擠壓時而噴出，接觸空氣時可能有化學物質產生火焰。不過無人能提出哪類化學物質會造成有關情況，而且更多人是質疑事件真確性，懷疑是否有人博眼球拍片造假，「可能又是流量密碼」。

（綜合）