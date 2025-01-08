$1.28億六合彩頭獎號碼驚現神秘規律　這2號碼是關鍵　網民：好邪

【六合彩／新年金多寶／頭獎】1.28億元六合彩攪珠結果周二（1月7日）晚出爐，頭獎2注中，每10元1注派彩6,923萬元。不過有網民發現，這次攪出的頭獎號碼，竟然隱藏驚人神秘規律，並點出2個號碼為關鍵。



其他網民看後震驚，「犀利咁都畀你揾到規律」、「下期你點樣？求tips（貼士）」、「你係個天才！」、「好邪」；但也有網民認為即使找出規律，也難以中獎，「馬後砲邏輯推理！」、「就算係畀你知道係關鍵，你可以點做？你有冇本金拖？」。



1.28億元六合彩攪珠結果周二（1月7日）晚出爐，頭獎2注中，每10元1注派彩6,923萬元。（資料圖片）

六合彩頭獎號碼現驚人規律

六合彩上周四（1月2日）攪珠的新年金多寶頭獎無人中，跳過一期至昨晚（1 月7日）攪珠，攪出號碼為：8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。頭獎2注中，每10元一注派彩6,923萬元。

攪出號碼為：8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。（馬會網頁）

逾1億元六合彩引起全城熱議，有網民於Threads發帖，指發現今次六合彩頭獎攪出號碼，竟然隱藏驚人規律，「今期六合彩開出號數幾有趣，8+5=13，13+5=18，18+5=23，23+8=31，31+16（8+8）=47，睇到啲咩」。

有網民發現，今次六合彩頭獎攪出號碼，竟然隱藏驚人規律。（Threads）

揭2個號碼是關鍵

其他網民驚訝，「即係重點係5同8」、「好聰明！」、「開心大發現」、「你係個天才！」、「犀利咁都畀你揾到規律」、「好邪」、「下期你點樣？求tips（貼士）」、「brilliant，下次買六合彩都要記得用calculator（計數機）」、「我都發現這個，這次的六合彩都幾特別，真的有人Win？咁嘅巧合？」。

不過也有網民認為即使找出規律，也難以中獎，「馬後砲邏輯推理！」、「就算係畀你知道8同5係關鍵，你可以點做？8，16，24，32，40，48；5，10，15，20，25，30，35，40，45；13，18，23，28，33，38，42，47；13，21，29，37，45；23，31，39，46，隨便諗都已經諗到咁多數字，仲要可以再加落去，你有冇本金拖？」。