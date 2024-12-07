空姐給紙巾留「神秘符號」　 港男貼圖問原因掀議　行內人曝真相

搭飛機竟收到空姐「暗示」？近日有港男於社交平台分享，指他搭乘香港航空時，有空姐遞給他的紙巾上寫有難以看懂的符號或數字，他百思不得其解，在社交平台貼圖求教：「空姐俾我張紙巾有奇怪符號，我有冇啲咩要擔心？」



帖文惹來網民笑稱「佢想同你表白」，又貼出電影《無間道》經典一幕「有內鬼終止交易」劇照，提醒樓主「隔籬位有古怪，要小心」。及後有航空業界人士現身揭秘，「同行代答，佢寫47K，應該係個客瞓咗想Mark低，但唔小心俾咗你」，故有網民爆笑指「唔好咁多幻想啦！」。



有乘客搭乘飛機時，收到空姐給予1張寫上「神秘符號」紙巾。（threads圖片）

空姐遞紙巾寫有「神秘符號」

該港男於12月3日在threads帳號發帖，並上傳1張機艙內所拍照片，詢問「空姐俾我張紙巾有奇怪符號，我有冇啲咩要擔心」。從照片可見，紙巾上印有香港航空的標誌，而左上角則寫有令人難以理解的符號或數字，樓主百思不得其解遂分享到網上，希望有人可代解答釋除其疑慮。

網民笑：隔籬位有古怪，要小心

有網民勸予樓主不要過份揣測，「點睇都似37K（座位編號）」、「試吓枝筆有無墨啫，唔小心派咗俾你」、「即係俾咗張二手紙巾你囉」、「直接問佢啦」。另有留言則爆笑回覆「有內奸」，甚至貼出2002年電影《無間道》經典一幕「有內鬼終止交易」劇照，提醒樓主「隔籬位有古怪，要小心」。

有網民貼出電影《無間道》經典一幕「有內鬼終止交易」劇照，笑稱「隔籬位有古怪，要小心」。（threads圖片）

行內人揭曉真相

有網民認為事主或被空姐有所暗示，「房Number」、「佢想同你表白」、「其實佢（空姐）寫咗個電話俾你，集齊8張紙巾就有齊（數字）」。不過之後有從事航空業界人士現身揭秘，「同行代答，佢寫47K，應該係個客瞓咗想Mark低，但唔小心俾咗你」，樓主知悉真相隨即表示，「終於有同行俾到解答我，而唔係話張紙重用」。

有於航空業界工作網民指，「佢寫47K，應該係個客瞓咗想Mark低，但唔小心俾咗你」。（圖片來源：香港航空）

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