淫狼性侵80歲前外母！掌摑逼口交　老婦恐再被侵犯逃走露宿街頭

泰國發生令人齒冷的離譜性侵案。當地1個非牟利組織近日發現1名80歲老婦無家可歸，經了解後發現她於較早前被40歲前女婿闖入家中性侵，獸男強迫前外母為他口交，甚至數度掌摑對方。疑犯約2星期後再度上門企圖重施故技，老婦害怕再受到侵犯，於是趕緊逃離住所，寧願露宿街頭躲避。警方接報後展開調查，最終成功拘捕涉案男子，初步相信有人受到毒品影響而犯案。



疑犯於2024年12月闖入前外母住所嘗試將她性侵，但未能成功，於是改為強迫前外母為他口交，老婦當場拒絕，卻遭對方數次掌摑，最終被對方得逞。（示意圖/gettyimages）

前女婿自稱吸毒 強迫口交

80歲受害老婦在非牟利組織和警方的協助下，向當地傳媒交代案件，案發2024年12月中旬，她獨自在呵叻府（Nakhon Ratchasima）巴沖（Pak Chong）的住所內，突然40歲前女婿頌奇（Somkid）闖入屋內，將她推倒在地，同時施以勒頸，威嚇要對不利，表示「剛剛服食20粒冰毒，如果你（老婦）尖叫，我就殺了你」。

頌奇嘗試性侵前外母，但未能成功，於是改為強迫前外母為他口交，老婦當場拒絕，卻遭對方數次掌摑，最終被對方得逞。受害老婦通知女親友報警，以及送院接受檢查。

頌奇被捕後否認罪行，警方正跟進案件，包括他是否涉及其他罪案。（網上圖片）

獸男食髓知味 再次上門試圖犯案

等候體檢結果期間，到同月30日，頌奇再次上門試圖犯案，但今次被鄰居撞破，雖然鄰居嘗試制服頌奇，但終被他強行逃脫，他當場甚至笑稱「警察無法拘捕我」。老婦由於擔心再次被前女婿性侵，所以不敢留在屋內，為了逃離魔掌寧願流落街頭，最終被非牟利組織發現，再次報案。

獸男被捕後否認罪行

警方經調查後，今年1月6日在烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）拘捕頌奇，但他否認罪行，警方正跟進案件，包括被捕男子是否涉及其他罪案。

根據《刑法》第278條以威脅或暴力方式性侵15歲以上人士，一旦罪成，可被判處10年監禁或20萬泰銖（約4.6萬港元）罰款，抑或兩者齊罰。根據《麻醉品管制法》第 162 條，一旦罪成，最高可被判1年監禁或2萬泰銖（約4,600港元）罰款，抑或兩者兼施。

（綜合）