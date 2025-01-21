誤會大了！小巴顯示屏驚現「燒炭中」　網民爆笑解釋：唔燒揸唔到

小巴車頭顯示屏一般會展示路線號碼，但近日有網民卻發帖稱路邊有小巴的顯示屏有異狀，上面赫然出現「燒炭進行中」的字眼！不少網民見到「小巴燒炭」都甚是不解，有人就留言解釋，指「燒炭」其實是小巴處理排氣喉積存碳微粒的過程，並表示「『燒炭』是指將排氣喉內的炭微粒，自動燒去」、「用返正寫『燒碳』或者可以減少誤會」。



有網民發帖稱發現1輛小巴顯示屏有異狀，上面赫然出現「燒炭進行中」的字眼。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

該名網民將照片上傳Facebook群組「車cam L（香港群組）」，並笑言「唔怪得成架小巴得司機一個啦，司機你頂住呀」。從照片可見，該輛綠色小巴車頭上方的顯示屏並非展示路線號碼，反而出現「我係歐4環保型 燒炭進行中」的字眼。

由於「燒炭」字眼甚是搶眼，網民也不禁拍攝下來，而帖文也引起網民熱議，雖知道此「燒炭」並無輕生之意，但亦有人笑言「仲唔快啲救返佢出嚟」、「咁寫，真係嚇死又笑死」、「自毁模式」。

「燒炭」原來是處理碳微粒的過程

有網民就嘗試「解畫」，「柴油車柴油燃料使用後會產生積碳，積碳會影響車輛性能，所以有所謂柴油車燒碳，以去除積碳」、「『燒炭』是指將排氣喉內的炭微粒，自動燒去」、「歐四車先要停車燒碳」、「某啲車就着住唔熄匙先做到呢樣嘢，唔燒就會揸唔到」、「用返正寫『燒碳』或者可以減少誤會」。有人好奇問為何要展示出來，獲網民回應「因為架車會有氣體排出，同時會有輕微噪音」、「睇過條片話呢啲車唔『消碳』行唔到，但係開着停喺度唔開車又成日俾人鬧」。

「燒炭」其實是小巴處理排氣喉積存碳微粒的過程。（資料圖片）

事實上，「小巴燒炭」的誤會多年前就已瀕瀕在網上流傳。而根據資料，歐盟4型的小巴一般可將排氣喉內的碳微粒自動燒去，但若微粒積存過量，則司機或需停車安排「燒碳」，其間要停車約20至25分鐘。

另根據環境保護署網頁資料，為改善路邊空氣質素和保障市民健康，政府以鼓勵與管制並行策略，分階段淘汰約82,000輛歐盟4期以前柴油商業車輛，包括貨車、小型巴士和非專利巴士。

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