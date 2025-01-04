小巴車門貼告示│提醒乘客帶齊個人物品　點名2種水果網民一睇即笑

不少人都有遺留個人物品在公共交通工具上的經歷，而近日1名女子在小紅書分享影片，表示早前乘坐小巴，看到車門被張貼了告示，提醒乘客「不要遺下手機銀包八達通」，有趣的是，還暖心地點名指「落車帶走香印提子車厘子」。該張搞怪「溫馨提醒」引來不少網民爆笑，又推測可能是「肯定是很多人試過把它們（水果）留在車上忘拿」，因此司機才要特別指明該2種水果。



影片顯示1輛小巴的車門上張貼了告示，寫道「不要遺下手機銀包八達通，落車帶走香印提子車厘子」。（小紅書影片截圖）

提醒帶走香印提子及車厘子

該名女子在小紅書以「香港巴士（小巴）司機可愛提醒語」為題發文，以及上傳1段影片，顯示1輛小巴的車門上張貼了告示，寫道「不要遺下手機銀包八達通，落車帶走香印提子車厘子」，疑似除了手機、銀包等個人物品之外，司機還經常會「執到」2種生果，讓樓主笑言「看來這個司機拿了不少香印提子、車厘子」。

不少網民看後紛紛笑言，「肯定是很多人試過把它們留在車上忘拿」。（小紅書影片截圖）

網民推測可能是「肯定是很多人試過把它們（水果）留在車上忘拿」，因此司機才要特別指明香印提子和車厘子。（資料圖片）

網民推測可能是「肯定是很多人試過把它們（水果）留在車上忘拿」，因此司機才要特別指明香印提子和車厘子。（資料圖片）

網民：香港人的幽默

不少網民看後紛紛笑言，「肯定是很多人試過把它們 （水果）留在車上忘拿」、「會不會這倆水果抱着怕壓壞，然後有盒子包裝放腳邊穩穩的，就容易下車忘記拿」，部份網民則大讚司機「好可愛」、「香港人的幽默」，惟有人表示即使貼了提醒告示，粗心大意的乘客還是照樣會忘記，「要漏一樣會漏」。