為買化妝品典當手機換錢　2人妻怕被老公罵　謊稱遇劫報警超傻眼

聰明反被聰明誤？馬來西亞有2名家庭主婦為了購買化妝品，約好一起前往當舖典當手機，事後卻擔心被各自丈夫責備，居然謊稱遇劫，損失手機以及136令吉（下同，約235港元）。



不過警方盤問後察覺二人口供並不一致，終發現她們「被劫」純屬虛構，故依刑事法典第182條《報假案》向2名女子展開調查，二人一旦罪成最高刑罰可被判處監禁6個月，以及罰款2,000令吉（下同，約3,460港元）。



馬來西亞2名人妻為買化妝品，典當手機換錢後憂被丈夫責備，謊稱遇劫報警。（示意圖／GettyImages）

2家庭主婦謊稱遇劫報警求助

綜合馬來西亞媒體報道，事發於1月8日凌晨12時左右，當地沙巴山打根一警局接獲2名分別34歲和20歲的家庭主婦報案，兩人聲稱於前一日（即7日）晚上7時，被3個持刀匪徒搶走她們兩部手機，以及136令吉現金。由於二人繪聲繪色描述整個被劫過程，所以警方亦馬上展開調查。

「被劫」純虛構 真相：為買化妝品典當手機

惟二人口供不一致且有疑點，警方發現事有蹊蹺，進一步調查發現兩人所謂「被劫」根本純屬虛構。而2人報假案的原因更令人傻眼，原來她們因只因急需錢購買化妝品，便偷偷拿手機去典當換錢，事後回家擔憂丈夫知道後會大發雷霆，決定假裝遇劫並報警求助，企圖避過丈夫責備。

2名女子為了購買化妝品，典當手機以換錢。（示意圖／GettyImages）

警方依《報假案》展開調查

當地警方回應事件時表示，目前已依刑事法典第182條《報假案》向兩名女子展開調查，而二人一旦罪成，最高刑罰可被判處監禁6個月，或罰款2,000令吉，或兩者兼施。

（綜合）