母愛的偉大！孩子上學需電腦　母含淚典當丈夫送贈手鐲　結局暖心

天下間的父母永遠都是無私地奉獻給子女！馬來西亞有母親因為經濟拮据，決定典當丈夫在結婚紀念日時送給她的金手鐲，以購買一部手提電腦供女兒學習。雖然她非常不捨，中途一度落淚，但表示為了孩子不介意犧牲。而電子產品店店主得知手鐲意義重大後，提議可讓對方每月分期付款，毋須典當手鐲，片段令網民動容。



大馬有母親經濟拮据，想典當丈夫在結婚紀念日時送她的金手鐲，購買電腦供孩子學習。（TikTok＠asiah1106）

馬媒報道，有售賣電子產品的店主於TikTok分享短片，顯示她日前接待一名婦人，對方進店時先表示希望為其女兒購買一部手提電腦學習，並詢問大概價格以及付款方式等。無奈經濟拮据的她只好拿1隻金手鐲去典當，途中她還忍不住落淚，向店主表示手鐲其實有着具大意義和價值，因為是她丈夫在她們結婚紀念日時送給她的禮物。

雖然手鐲如此貴珍，但這位母親表明不介意犧牲，相信假以時日有經濟能力定能重新購買別的手鐲。店主知道手鐲意義重大後，不忍對方拿去典當，提議可讓對方以每月分期付款方式購買電腦。

不少網民看完短片都非常感動，紛紛感歎母愛的偉大，「我們（母親）必須做出犧牲，重要的是孩子的教育」、「這就是為什麼當我成為母親時，儘管孩子從不提出要求，我仍願意為孩子努力工作」；亦有人藉此提醒子女應時刻記得孝順父母。

（綜合）