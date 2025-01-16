搭小巴已付費！港女遭內地婦帶小童推開搶位　聽司機乘客1句更嬲

排隊是文明社會該做的事，但港女在網上大呻，指日前搭乘小巴時先付車資，其後擬轉身找座位，身後卻有操普通話的婦人帶同小童，「一支箭推開咗車上面嘅我」，2人立刻衝入車廂霸佔了最後2個座位。樓主於是上前理論，不過多番交涉對方仍無動於衷，車上的司機和乘客竟紛紛勸她下車，勸說「唔緊要啦，搭下架啦！阿妹！」。樓主礙於不想阻礙他人而下車，但事後卻心有不甘，質疑「咁我以後搭車唔使排隊，直接同車上面條友鬥快畀錢坐低咪得」。



網民紛紛批評該名婦人及小童「攝入搶位」舉動無品，建議樓主「你拍片影住佢哋：『你插隊喎』，叫佢哋起身，如果唔起身就話：『那我們小紅書，微博見！』」，亦有人慨嘆港人越趨冷漠，「最慘嘅係越來越少人願意出嚟做正確嘅事，甚至寧願做幫兇」、「我會同啲X街講：『你咁唔緊要，咁你落車等下一架囉』」。



有港女登上小巴並已付車資後，遭內地婦人連小童推開，再被霸佔座位。（示意圖／資料圖片）

坐小巴已付款 被內地婦及小童推開搶座

「好嬲」，該港女在threads帳號分享事發經過，她指當時已登上小巴，使用現金付款後準備轉身找位子坐下，卻突然被後方1名操普通話的婦人，連同隨行小童「一支箭推開咗車上面嘅我」，並坐於車廂最後方的2個座位。由於已無位可坐，樓主便上前和婦人理論，「係我上車先㗎喎」，不過對方聞言「完全唔郁」，更一副完全不理會的樣子。樓主見狀遂再次強調，「係我上車先㗎喎」，惟猜測2人可能聽不懂廣東話 ，形容「佢哋兩個完全唔理我，大條大（道）理咁坐喺個位度」。

司機乘客勸落車：搭下架啦！阿妹！

最令樓主氣憤的是，小巴司機以及其他乘客竟然勸她下車，「唔緊要啦，搭下架啦！阿妹！」，而她亦擔憂和婦人繼續爭執會阻礙其他人，於是無奈先行下車，慘呻「仲要明明準時都變遲到」。她事後心有不甘，質疑「咁我以後搭車唔使排隊，直接同車上面條友鬥快畀錢坐低咪得」，並詢問網民下次若再遇同類事件，「對住啲咁無賴嘅人，可以點做？」。

司機乘客見狀未有聲援，反而勸樓主下車「搭下架」。（threads圖片）

網民斥婦人及小童「搶位」行為無品

帖文惹來不少網民批評內地婦人和小童行為，「你拍片影住佢哋：『你插隊喎』，叫佢哋起身，如果唔起身就話：『那我們小紅書，微博見！』」、「下次出手的起佢啦，唔係就鬥報警，我賤啲會直接坐佢大髀」。有留言建議樓主下次應盡早拿出銀包，避免有人從後「攝入」，「你用八達通就唔會慢人一步啦」、「印象中我都好似有試過，自始之後我踩上小巴第一梯級畀咗錢先，同時塞住道門，確認畀咗錢先踩埋上第二級」。

港人遇事變冷漠

有人則慨嘆港人遇事變得冷漠，認為樓主不應下車作罷，「最慘嘅係越來越少人願意出嚟做正確嘅事，甚至寧願做幫兇」、「你搭幾多號小巴？建議去投訴司機，因為司機有責任同權力趕打尖嘅人落車，而唔係顛倒黑白是非，說服你落車」、「我會同啲X街講：『你咁唔緊要，咁你落車等下一架囉』」、「唔趕時間嘅就玩大佢，開Cam之後一嘢坐司機隔籬個空間：『錢我就畀咗，你唔X走兩個X街都應該俾個位我坐呀？』」、「唔好落車，你擔心阻大家時間，『大家』都無幫你，佢哋只不過覺得相比之下你比較好蝦啲」。

（threads＠kyyylieccc）