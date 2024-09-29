普通話大媽坐港鐵用背囊幫朋友霸位！港女嬲爆公審　網民教咁做

繁忙時間乘搭港鐵已十分擠迫，為他人設想，不應放置物品霸佔空座。有港女早前大呻在返工時間乘坐港鐵，有1名講普通話大媽用背囊霸位，即使樓主走近也沒有讓出座位，甚至立即致電友人前來，完全無視樓主，叫友人「你坐啦你坐啦」，拿起背囊給友人坐下。樓主為此感到十分氣憤，在網上發相公審大媽。



帖文引來不少網民熱議，鬧爆大媽行為「講咗聲唔理就連袋坐」、「唔使叫佢攞開，我親自攞開佢個袋／背囊，我試過」。



樓主指在返工時間乘坐港鐵，有1名操普通話大媽用背囊霸位。（Threads圖片）

有港女在Threads上發文發相，指早前在返工時間乘坐港鐵，有1名操普通話大媽用背囊霸位，即使樓主走近，大媽也全無讓出座位的意識，「行埋去想坐佢唔肯拎開個袋」，甚至立即致電她的友人前來坐，叫友人「你坐啦你坐啦」，拿起背囊給友人坐下，完全無視樓主存在。樓主為此感到十分氣憤，在網上發相公審大媽。

網民批大媽行為自私

帖文引來網民議論紛紛，不少人鬧爆大媽行為自私，不用與這些人客氣，「好自私」、「唔該我想坐，冇反應，坐落佢個袋到」、「講咗聲唔理就連袋坐」，亦有人教路「唔使叫佢攞開，我親自攞開佢個袋/背囊，我試過」、「我會拎起佢個袋放落地，然後坐低。通常未放到落地，佢會搶返，再用眼掘住我」。

亦有網民認為情況見慣不怪，「唔好成日話乜乜勿勿，話我哋歧視佢哋！點解永遠做埋啲嘢都咁乞人憎？所有嘢都係有原因嘅」。