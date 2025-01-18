女子感冒自行吃藥　眼睛突長「樹枝狀物」劇痛　求醫確診這病險盲

冬季是流行性感冒來襲的季節，出現打噴嚏、咳嗽、發燒等症狀，內地有名女子患感冒後吃藥，病情不但沒有好轉，眼睛突然痛到睜不開眼，急急求醫，經醫生檢查發現她的角膜上長出一根「樹枝狀物」，確診單純皰疹病毒性角膜炎，嚴重時甚至可能導致失明，幸而及時治療，沒有留下永久傷害。



屠姓女患感冒後眼睛突劇痛怕光，嚇得急急求診。（示意圖／GettyImages）

女子患感冒後眼睛突劇痛怕光

綜合內媒報道，屠姓女子因患感冒，自己在家服感冒藥後，病情未有好轉，眼睛更出了問題，突然疼得睜不開眼、怕光，嚇得她急急去醫院求診。

角膜長「樹枝狀物」確診單純皰疹病毒性角膜炎

醫生檢查後發現屠女角膜上長出一根「樹枝狀物」，確診為單純皰疹病毒性角膜炎，這病不僅導致視力下降，嚴重更可導致失明。醫生表示，「這個病跟感冒大有關係，感冒導致人體免疫力下降，讓皰疹病毒等病毒有機可乘，通常是熬夜、患感冒時有可能發作」，醫生指幸而屠女及時接受治療，眼睛沒有留下永久傷害。

預防單純皰疹病毒性角膜炎，關鍵在於維持良好個人衛生習慣。（網上圖片）

及時求醫保視力

醫生又指預防單純皰疹病毒性角膜炎，關鍵在於維持良好個人衛生習慣，尤其是在病毒活躍時期，日常生活中應規律作息、戒煙戒酒及多做運動，如果出現相關症狀，就要及時求醫確保視力不受影響。