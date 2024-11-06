港鐵當床瞓？男子佔5座位倒頭大睡被公審　網民見2細節反勸包容？

公然在港鐵座位上「打橫瞓」？近日網上流傳照片，1名男子乘坐港鐵列車時，霸佔整排座椅，橫躺椅上呼呼大睡，被網民拍攝下來並上傳至網上公審。不過，有部份網民看完照片後，卻因為2件事，反勸樓主「多包容」。



網上流傳照片指1名男子乘坐港鐵列車時，霸佔整排座椅呼呼大睡。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

該網民將照片上傳至Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，表示「你真識瞓」。

從照片可見，1名留寸頭的男子平躺在港鐵列車座位上，連佔了5個座位。男子雙手抱胸，左腳屈曲、小腿以下伸出座位外，右腳呈坐姿般彎曲，雙腳均未有完全放到椅上，可見波鞋沒有與座位接觸。而該節車廂內未見有其他乘客，推斷並非繁忙時間。

網民指男子的波鞋並沒有與座位接觸。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

照片引起網民熱議，由於男子皮膚泛紅，故有部份網民猜測男子可能是喝了酒，「應該醉了」、「貓咗」；亦有人認為要顧及其他乘客，不應霸佔座位，「其他人唔使坐？」、「佢瞓晒啦」。

網民指出照片2細節勸包容

不過，也有不少網民認為男子睡着了仍保持球鞋沒有碰到座位，並未弄髒座椅，加上照片中並未見到其他乘客，認為並沒有影響他人使用座位，故呼籲多包容，「又無人，鞋又無上櫈，我會寬恕佢」、「其實都係嗰句啦，有無阻到人先？如果唔太影響畀啲包容啦，我唔係話佢啱呀」、「控制雙鞋不上櫈，醉了還是好公民，反正夜裏大把位，無傷大雅當容人」。

（Facebook）