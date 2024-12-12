為考試日睡4小時！17歲女熬夜溫書頭痛　昏迷送院中風腦出血猝逝

天妒英才！馬來西亞有資優女學生每天只睡4個小時，熬夜溫書複習，旨在於考試取得佳績，同時獲取獎學金，以減輕家中經濟負擔。不過某日凌晨時，她突然於睡夢中大喊頭痛，甚至痛到在床上打滾，父母將其送到診所，隨後再被轉送到醫院進行搶救。醫院表示，女學生腦部有出血，即俗稱「爆血管」的出血性中風，繼而導致血栓，昏迷3天最終仍不治，令親友以及校方甚痛心。



馬來西亞有女生為考試取佳績，日睡4小時熬夜複習，頭痛昏迷急送院，證實腦出血搶救3天後仍不治。（網上圖片）

日睡4小時熬夜複習 頭痛陷昏迷急送院

綜合馬來西亞媒體報道，當地一名17歲資優女學生沈惠怡，為了考試取得佳績，日睡4小時熬夜溫書複習，因劇烈頭痛陷入昏迷，最終不幸猝逝。沈惠怡的父親沈康祥指，女兒於12月2日凌晨4時許，突然在睡夢中大喊頭痛，且臉上露出十分痛苦表情，甚至痛到在床上打滾，他與妻子見狀立刻將對方送到診所，隨後再被轉送到醫院進行搶救。

17歲女學生沈惠怡，為了考試取得佳績，熬夜溫書複習。（示意圖／GettyImages）

留醫搶救3天仍不治 死因為「自發性顱內出血」

沈父稱，他原以為女兒是因緊張過度而頭痛，不過醫生檢查後，發現女兒腦部有出血情況，即俗稱「爆血管」的出血性中風，繼而導致血栓。由於女兒留院期間一直昏迷，醫生甚至詢問他，女兒最近是否曾經跌倒。他表示，與妻子近期並未發現女兒有任何不適，亦從未對女兒學習施以壓力，但女兒入院後就接到其老師致電慰問，提及對方原來曾在學校出現臉色不好症狀。更不幸的是，沈惠怡延至12月5日早上證實不治，醫生判斷其死因是「自發性顱內出血」。

沈惠怡每天只睡眠4小時。（示意圖／GettyImages）

死者自小成績優異 預考考獲10A1B佳績

沈惠怡為家中獨生女，自小成績優異，在大馬教育文憑（SPM）預考中，考獲10A1B的好成績。她為了準備正式考試，每天只睡4個小時，不斷的熬夜複習，就是盼望拿到獎學金，以減輕從事魚販助手父親，以及家中經濟負擔，卻不幸於正式考試前一天突然離世，沈父最擔心的是女兒祖父母，以及外公外婆無法承受孫女離世。他亦因女兒為了讀書，熬夜複習致死感到痛心，感嘆「對父母而言，孩子成績不是最重要的，健康和平安長大才是父母所盼望」。

17歲資優女學生－沈惠怡。（網上圖片）

校方社交平台發文悼念

沈惠怡生前在學校和鄰里有着極好人緣，她驟然離世令同學師長十分難過，設靈當天有近50名同學、親友和鄰居前來弔唁。當地永平國中家教協會代表永平國中全體人員，向沈惠怡的家人表示哀悼，形容沈惠怡就像是一顆珍貴的寶石，她不幸離世是一大損失。永平國中家教協會亦有在社交平台發文，感謝與沈惠怡共同創造美好回憶，也將永遠將她銘記在心，希望惠怡的家人能堅強面對。

校方於社交平台發文，形容沈惠怡「就像一顆珍貴的寶石」，對其離世感到惋惜。（網上圖片）

（綜合）