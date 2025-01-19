巴士滿座！老師要求關愛座女學生讓座長者　學生反問：那麼擠怎讓

讓座爭議時有發生，近日台灣有網民於繁忙時間乘坐巴士，車內擠滿了人，而1名坐在博愛座（即香港關愛座）裏側的女學生，被1名婦人要求讓座予車上其他長者。雙方因此在車上口角，婦人批評學生不懂讓座予老人家，並表示「學校怎麼教的啊！」，而女生就反問「那麼擠怎麼讓座啊？」。婦人氣急敗壞，甚至表示「你最好能夠活到這麼老！」，兩人對話亦震驚了其他乘客。



據報，該名婦人是老師，見到學校學生坐在博愛座上，於是開聲要求她讓座予旁邊的長者。不過，學生就指因為坐得靠入，且車上擠滿人難以移動，又表示如果長者主動提出需要座位她便會讓出。事件引起網民熱議，有人覺得「滿人公車要怎麼讓，你想讓也沒空間移動好嗎」，但亦也有網民認為「問題是學生坐在博愛座，老師才會請她讓老人家坐呀」。



網傳影片，台灣1名坐在博愛座的高中職業學校女學生與站在她前面的1名婦女因讓座問題起爭議。據報，該名婦人是老師。（「lisa_the_real_one」Threads影片截圖）

該名台灣網民在社交平台Threads上傳影片，稱日前早上在新北市乘搭巴士，因是繁忙時間，車上人滿為患，而1名坐在博愛座（即香港關愛座）的高中職業學校學生與站在她前面的1名婦女因讓座問題起爭議。樓主表示，「同學從公車還有空間時就坐在裏面的博愛座，左邊的老人在某站上時，公車已經擠得像影片中這樣」。

從影片可見，車內十分擁擠，乘客們緊貼彼此，並沒有太多移動空間。畫面中1名長者弓着腰，輕輕靠坐在博愛座旁的扶手上；而1名靠着門站的婦人正與坐在博愛座內側的學生就是否讓座爭辯。

車上激辯引關注

該名婦人與學生你一言我一句，婦人批評學生不讓老人家，並表示「你才莫名奇妙！學校怎麼教的啊！」，而女生就反問「那麼擠怎麼讓座啊？」。婦人隨即回應「你可以讓一下。你有心就可以讓了！」，甚至表示「你最好能夠活到這麼老！你嘴角往上揚怎樣，抽筋啊」，女學生則表示「誰嘴角往上揚，還抽筋咧」。

畫面中1名長者弓着腰，輕輕靠坐在博愛座旁的扶手上。（「lisa_the_real_one」Threads影片截圖）

樓主在帖文表示「當時學生可能都無法留意哪位是需要讓座的老人，而且從裏面讓座也有一定的困難」，又指「這位大姐還說『看你還會不會活到這麼老』」。樓主又透露，下車後有詢問被要求讓座的學生，學生解釋因為下雨車廂地板很滑，她很怕跌倒，而且如果該名長者真的有讓座需要，那她一定會起身。

帖文引起網民熱烈討論，亦有當時在場的網民在留言區上傳其他角度拍攝的影片，並表示「旁邊視角，人多到無法拍到阿嬤了，到底要怎麼讓位」。而影片可見當時車廂中的確擠滿了人，而走道上的乘客也都摩肩接踵，似乎難以騰出空間。

有網民上傳其他角度拍攝的影片，可見當時車廂中的確擠滿了人，而走道上的乘客也都摩肩接踵，似乎難以騰出空間。（「12_01_omg_ok」Threads影片截圖）

兩人疑是師生

另有網民就指片中要求女學生讓座的婦女，其實是學校老師。根據《TVBS》報道，該名老師見到學校學生坐在博愛座上，而一旁有年長者靠坐在扶手上，恐生危險，於是開聲請求學生讓座。而學生則表示並非不願讓座，而是因為車內人太多且地板濕滑，不易移動，加上下個車站就下車；再者，年長者沒有要求，就沒有讓出座位。

網民意見兩極

事件在網上引起關注，有網民認為女學生沒有錯，「滿人公車要怎麼讓，你想讓也沒空間移動好嗎」、「車上爆滿連走道也都是人到底要怎麼讓座」、「坐在阿嬤旁邊的人，都不能讓位嗎？一定是博愛座才要讓嗎？」、「我覺得讓座是一種修養，可是如果別人不讓也不需要去批評人家」。不過，也有網民支持老師，「問題是學生坐在博愛座，老師才會請她讓老人家坐呀」、「身強體壯一開始就不符合博愛座的資格，標記『博愛』那是『保留』給身有不便的人上車就能坐」。

（Threads）