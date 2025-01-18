知名貴婦「肉償高利貸」1次$260萬！遭土豪偷拍性愛片　後續絕了

「借錢梗要還」，連貴婦名媛也逃不出高利貸魔爪！台灣媒體報道，當地1位知名貴婦婚姻破裂，每月10萬新台幣（約2.6萬港元）贍養費無法滿足開銷，難抵經濟壓力而向某「土豪」借錢，對方更以「免息貸款」作誘餌。沒想到貴婦拿到錢後，「土豪」竟要求收超高額利息，貴婦無力償還，唯有答應用「肉體」還債，每次性交可抵1,000萬（約260萬港元）利息，更被拍下多角度性愛影片。貴婦原本為保名譽忍氣吞聲，最終走投無路而向前夫求助，由對方擺平事件。



貴婦名媛離婚後不夠錢花費，結果陷入高利貸魔爪。（示意圖／gettyimages）

貴婦向土豪借錢 無力償還貸款高息

「借錢總要還，還得到先好借！」台灣《鏡週刊》引述資深媒體人指出，被迫「肉償高利貸」的貴婦曾登上時尚雜誌、時尚周刊，因媒體曝光度高接到許多產品廣告，丈夫也是富豪，可謂「人生勝利組」衣食無憂。

然而，該名貴婦無法忍受豪門束縛，與丈夫產生分歧，最終離婚收場。從「富豪太太」回歸平凡，每月10萬新台幣（約2.6萬港元）贍養費無法滿足貴婦的開銷，她後來透過朋友結識1位闊綽「土豪」，沒想到卻是噩夢開始。

台灣媒體報道，當地1位知名貴婦向某「土豪」借錢，最終無力還錢，唯有答應用「肉體」還債。（示意圖／gettyimages）

該名「土豪」其實是錢莊老闆，假裝慷慨大方豪送名牌袋博取貴婦歡心，貴婦見對方似乎「很有錢」，經濟拮据下提出借錢要求；「土豪」原本承諾免息貸款借出200萬新台幣（約51萬港元），然而貴婦拿錢後，「土豪」即獅子大開口要求高額利息，「算下來借200萬要還1,200萬（約310萬港元）」。

土豪要求貴婦肉償 偷拍性愛影片

貴婦無力還錢，「土豪」遂要求「錢債肉償」，向貴婦提議「要不然妳就跟我在一起，然後我們就做（性交）1次，1次就可以抵1,000萬（約260萬港元）的利息」。貴婦無可奈何下答應以「肉體」還債，事後發現被偷拍了性愛影片，更「各個角度都拍好」。

「土豪」要求貴婦「肉償」還債，稱「做（性交）1次，1次就可以抵1,000萬（約260萬港元）的利息」。（示意圖／gettyimages）

貴婦走投無路終向前夫求助

雖然受辱，但貴婦為了保住名譽和廣告工作而決定忍氣吞聲，不敢報警。可是「土豪」沒有放過她，還高調要帶她出席社交場合，終引起眾人關注。貴婦在走投無路下，無奈地向前夫求助，對方以200萬新台幣擺平事件，並透過警察朋友取回性愛影片。