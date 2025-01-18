大寒前後轉運生肖盤點+4招開運大法　吃一食物財運旺足一整年

2025年的大寒落於1月20日，是冬季的終點與新年的起點。此時寒冷達到巔峰，但大地已孕育春的氣息，是準備除舊迎新的最佳時機。傳統習俗如大掃除、拆舊春聯（揮春）、備年糕等，都是為來年祈福開運的重要步驟。



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第一招：清掃迎新法

大寒是一年中最後的節氣，最適合進行大掃除。徹底清理家中陰暗角落，特別是門口、廚房和臥室，用鹽水擦拭地板，驅除霉氣和晦運。大掃除不僅淨化空間，也有助於讓人心境清朗，吸引正能量。完成後建議點燃檀香，增添居家祥和氣息，為新的一年打開好運之門。



第二招：年糕招財法

在大寒期間製作或品嘗年糕，是為來年祈求「年年高升」的象徵。建議選擇圓形或梯形年糕，加入紅棗和桂圓等甜味食材，寓意甜蜜和圓滿。全家共同參與製作年糕過程，不僅寓意家運興旺，也增添團圓氛圍。大寒當天吃上第一口年糕，能助你開啟一整年的財運好兆頭。



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第三招：拆聯迎新法

大寒期間記得將舊春聯拆除，這象徵告別舊年霉運，迎接新年的美好氣場。拆下舊春聯後，可在門口擺放一盆生機盎然的綠植，如黃金葛或富貴竹，為家中注入新的能量與生機，迎來好運與富貴。



第四招：開運穿搭法

在大寒期間穿戴紅色或紫色服飾，能為你帶來旺盛的財運與正能量。無論是紅色圍巾、帽子還是紫色飾品，只需一點點幸運色的點綴，就能有效提升好運氣。尾牙抽獎或聚會時，這些開運色的搭配更是助你脫穎而出的秘密武器。



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哪些生肖在2025年大寒前後轉運

生肖虎

大寒節氣為生肖虎帶來突破契機。職場上可能迎來晉升或新機會，特別是涉及創意與管理的工作領域。感情運勢亦佳，單身者有機會遇見聊得來的對象，已婚者則能感受到伴侶更多的支持與愛。



生肖兔

對生肖兔來說，大寒是一個修正方向的好時機。你的專業能力將被看見，有望接手重要項目或獲得晉升機會。感情方面，單身者有機會遇見理想型；有伴者則能共同完成一項具有意義的計畫，感情更進一步。



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生肖牛

生肖牛在大寒期間有著顯著的財運提升，可能收到意外之財或過去努力的回報。尾牙期間，甚至可能抽到大獎。建議多穿戴紅色開運服飾，進一步放大你的好運勢。



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