舊平安符怎麼處理？有效期多久？要回寺廟化寶嗎？專家教四招解決

民眾到宮廟拜拜，祈求神明庇佑、賜福、賜財，許多人向神佛求取平安符，但是一年過去了，新的一年又要求新的平安符，舊的該怎麼處理呢？



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台灣民俗專家楊登嵙說，台灣的民間信仰中，平安符是很重要的角色，舉凡出遠門念書、入伍當兵、外出工作、守護車輛平安，都少不了平安符。也有信眾也會擲筊求籤詩，藉此讓佛祖、神明替自己指點迷津，甚至到日本觀光也會求御守回家。

平安符上面都蓋了各大廟的神明大印，這些大印表示神明調派天兵、天將、分身，到家中駐守或隨身保護，平安符就是神明發的保護令，保佑我們出入平安、健康或發財。平安符法力是有期限的，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子，信眾要特別注意平安符是有效期的，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。

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楊登嵙表示，平安符不是越多越好，破損的符令會失效，若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響；在處理過期的平安符，要抱著謹慎與感恩之心。

破損或「過期」的平安符，該怎麼處理？楊登嵙提供以下四種方法：

一、最好回原來寺廟，將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位，並請向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。



二、到附近寺廟，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。



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三、家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。



四、籤詩是給信徒了解意思，可以留下來參考紀念或拿到金爐去化掉，如果想留做紀念，其實可用手機拍下來就好，一方面環保，二方面也不用去擔心要不要燒化等問題。



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