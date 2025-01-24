送殯儀館死而復生！80歲老婦葬禮前這部位動一下　急送院後續曝光

西班牙發生「生人當死人」的醫療事故。1間醫院內有醫生宣告1名80歲老婦不治，其「遺體」隨後被轉送到殯儀館，惟職員為葬禮做準備工作時，驚見老婦手指動了一下，確認她「死而復生」後立即通知醫院，救護員趕至將老婦送回相同醫院進行搶救，惟2天後再次確認死亡，而且沒有再復生，涉事醫院正就事件進行內部調查。



1名80歲老婦在醫院內被醫生宣告不治，其「遺體」隨即被轉送到殯儀館，惟職員為葬禮做準備工作時，發現老婦手指動了一下。（示意圖/gettyimages）

「遺體」被送到殯儀館突「死而復生」

涉事醫院「Juan March de Bunyola Hospital」位於西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）馬略卡島（Mallorca）帕爾馬（Palma），事發於2024年12月6日早上，院內有醫生宣告1名80歲老婦不治。

老婦的「遺體」按慣常程序安排送到殯儀館，當職員準備葬禮時，驚見老婦的手指動了一下，再仔細查看後，終證實老婦「復活」，於是急忙通知涉事醫院。院方即時派出救護車將老婦接回醫院搶救，惟2天之後，即12月8日，終再度確認老婦死亡，醫院正進行內部調查，以判斷是否有人失職。

救護員將老婦送回同1間醫院進行搶救，惟2天正式確認老婦死亡。（示意圖/gettyimages）

醫生疑未有進一步檢查遺體即直接判死

據了解，老婦生前受到嚴重腦損傷，完全失去意識，當時第1次被宣告死亡時血壓極低，對任何刺激都沒有反應，所以醫生沒有進行進一步檢查，就直接判定她死亡。當地衛生部門向媒體透露，巴利阿里群島從未發生過類似的醫療事故。

（綜合）